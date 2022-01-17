Свердловский вуз объявил о введении QR-кодов с 1 февраля

С 14 декабря 2021 до 31 июля 2022 года предусмотрена возможность получения материальной помощи для студентов, привившихся от COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Студентов Уральского государственного лесотехнического университета с первого февраля 2022 не допустят к очному образовательному процессу без QR-кода или справки о вакцинации. Информация об этом появилась на официальной странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Свердловской области о вакцинации студентов старше 18 лет от COVID-19 с 1 февраля 2022 года вход в учебные корпуса УГЛТУ будет осуществляться при предъявлении QR-кодов и справки о вакцинации», — говорится в посте.

На базе профилактория УГЛТУ (Сибирский тракт, 31А) будет организован пункт вакцинации от COVID-19. «Зарегистрироваться можно до 18 января до 17.00. В анкете необходимо выбрать вакцину», — сказано в сообщении.

«С 14 декабря 2021 до 31 июля 2022 года предусмотрена возможность получения материальной помощи для студентов очной формы обучения, привившихся от новой коронавирусной инфекции. Единовременная выплата составит две тысячи рублей (до вычета НДФЛ). Подтверждающие документы: QR-код о вакцинации с сайта Госуслуг или справка о вакцинации или отметка в прививочном сертификате», — отметили в посте на официальной странице «ВКонтакте».

Редакция URA.RU направила запрос в вуз. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Уральском федеральном университете обсуждается введение QR-кодов для студентов. Таким образом власти хотят мотивировать студентов делать прививки от коронавируса.

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