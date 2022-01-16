16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

В пермском минздраве ждут новых антирекордов по заболевшим COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Число заболевших омикрон-штаммом может в 4 раза превысить максимальные показатели прошлого года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» придется на февраль—март. Число заболевших превысит пиковые значения 2021 года в четыре раза. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказала министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Ситуация с заболеваемостью, по информации главы ведомства, обсуждалась во время ее рабочей поездки в Красновишерск.

«В нашей беседе с медиками мы не обошли тему коронавирусной инфекции и распространения ее особо контагиозного штамма — „Омикрона“. По самым скромным прогнозам, в феврале—марте количество заболевших превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза», — отметила Крутень.

Глава ведомства напомнила, что для борьбы с коронавирусом, краевые власти предпринимают беспрецедентные меры — власти региона готовы развернуть 7,5 тыс. коек в случае резкого роста числа заболевших. Ранее Крутень заявляла, что заболеваемости коронавирусом может возрасти после новогодних каникул.

Первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в регионе был зафиксирован 29 декабря 2021 года. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора, власти отказались от традиционного оборудования крещенских купелей.

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В Пермском крае пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» придется на февраль—март. Число заболевших превысит пиковые значения 2021 года в четыре раза. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказала министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Ситуация с заболеваемостью, по информации главы ведомства, обсуждалась во время ее рабочей поездки в Красновишерск. «В нашей беседе с медиками мы не обошли тему коронавирусной инфекции и распространения ее особо контагиозного штамма — „Омикрона“. По самым скромным прогнозам, в феврале—марте количество заболевших превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза», — отметила Крутень. Глава ведомства напомнила, что для борьбы с коронавирусом, краевые власти предпринимают беспрецедентные меры — власти региона готовы развернуть 7,5 тыс. коек в случае резкого роста числа заболевших. Ранее Крутень заявляла, что заболеваемости коронавирусом может возрасти после новогодних каникул. Первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в регионе был зафиксирован 29 декабря 2021 года. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора, власти отказались от традиционного оборудования крещенских купелей.
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