Российская лига ММА анонсировала следующий бой «Уральского Халка»

18 января 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Крайний бой «Уральского Халка» завершился победой 5 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская лига Absolute Championship Akhmat (ACA MMA) анонсировала следующий поединок свердловского бойца клуба «Архангел Михаил», базирующегося в Академии единоборств РМК, Ивана Штыркова («Уральский Халк») 6 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «18 января менеджмент лиги АСА анонсировал следующий поединок бойца клуба „Архангел Михаил“ Ивана Штыркова. Второй номер рейтинга полутяжелого дивизиона организации встретится с четвертым — бразильцем Леонардо Сильвой. Бой пройдет 6 марта в Краснодаре», — сообщается в релизе. В академии добавляют, что косвенно Штырков уже встречался с бойцом из Бразилии — в 2019 году уралец готовил к бою с Сильвой своего одноклубника Михаила Рагозина, который победил по единогласному решению судей. Крайний бой Иван Штырков провел в начале ноября предыдущего года. Иван Штырков нокаутировал Артура Астахова за семь секунд до конца первого раунда на турнире ACA в Москве. После выступления Штырков произнес эмоциональную речь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Российская лига Absolute Championship Akhmat (ACA MMA) анонсировала следующий поединок свердловского бойца клуба «Архангел Михаил», базирующегося в Академии единоборств РМК, Ивана Штыркова («Уральский Халк») 6 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «18 января менеджмент лиги АСА анонсировал следующий поединок бойца клуба „Архангел Михаил“ Ивана Штыркова. Второй номер рейтинга полутяжелого дивизиона организации встретится с четвертым — бразильцем Леонардо Сильвой. Бой пройдет 6 марта в Краснодаре», — сообщается в релизе. В академии добавляют, что косвенно Штырков уже встречался с бойцом из Бразилии — в 2019 году уралец готовил к бою с Сильвой своего одноклубника Михаила Рагозина, который победил по единогласному решению судей. Крайний бой Иван Штырков провел в начале ноября предыдущего года. Иван Штырков нокаутировал Артура Астахова за семь секунд до конца первого раунда на турнире ACA в Москве. После выступления Штырков произнес эмоциональную речь.