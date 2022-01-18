В Пермском крае потратят полмиллиарда на новую федеральную трассу

Работы должны будут закончиться 30 сентября 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объявлен конкурс на поиск подрядчика, который подготовит участок в Пермском крае к строительству федеральной трассы Казань — Екатеринбург. Соответствующее объявление разместила государственная компания «Российские автомобильные дороги» на портале Госзакупок.

«Объявлен конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по очистке от зеленых насаждений территории строительства объекта, 2 этап км 140 — км 232, Пермский край, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства», — указано в объявлении о закупке.

Подрядчик должен будет выполнить очистку территории строительства от зеленых насаждений в границах полосы отвода. Также необходимо будет провести геодезические работы на участке 92 км.

«В стоимость работ по договору входят затраты на утилизацию строительных отходов, очистку территории, затраты на подключение к электрическим сетям. Кроме того туда войдут платежи за негативное воздействие на окружающую среду, необходимые для осуществления комплекса работ по подготовке территории строительства», — указано в техзадании закупки.

Стартовая цена контракта составляет 576,5 млн рублей. Заявки на конкурс будут принимать до 25 января. Срок окончания выполнения работ — 30 сентября 2022 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная трасса М-12 Казань — Екатеринбург пройдет через южную часть Пермского края. Начало дороги будет в районе д. Емаш-Павлово Чернушинского городского округа. Далее она пойдет вблизи д. Покровка, д. Ивановка, с. Алмаз, п. Сарс, п. Октябрьский, а затем — в Свердловскую область.

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