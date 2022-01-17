17 января 2022
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14 января 2022

Мэрия Салехарда заплатит пенсионерке, провалившейся под пол дома

© Служба новостей «URA.RU»
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В доме проводились поддерживающие мероприятия, из-за чего пол на первом этаже был вскрыт Фото:

Администрация Салехарда (ЯНАО) заплатит компенсацию пожилой женщине, которая провалилась под пол многоквартирного дома по улице Маяковского, 37. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Местной администрацией организовано проведение поддерживающих мероприятий в указанном многоквартирном доме. Пожилая женщина, передвигаясь по вскрытому полу первого этажа, левой ногой соскользнула с бруса и провалилась под пол выше колена», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пенсионерка обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз ушиб лучезапястных областей, левой тазобедренной области, ушиб коленного сустава. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации Салехарда компенсации морального вреда, причиненного здоровью в размере 30 тысяч рублей. Требования прокурора были полностью удовлетворены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги бездомный ночью ходил по чердаку многоквартирного дома и провалился в туалет одной из квартир. Власти ответили, что происшествие произошло из-за постоянной течи кровли, что привело к гниению чердачного покрытия.

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Администрация Салехарда (ЯНАО) заплатит компенсацию пожилой женщине, которая провалилась под пол многоквартирного дома по улице Маяковского, 37. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Местной администрацией организовано проведение поддерживающих мероприятий в указанном многоквартирном доме. Пожилая женщина, передвигаясь по вскрытому полу первого этажа, левой ногой соскользнула с бруса и провалилась под пол выше колена», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Пенсионерка обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз ушиб лучезапястных областей, левой тазобедренной области, ушиб коленного сустава. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации Салехарда компенсации морального вреда, причиненного здоровью в размере 30 тысяч рублей. Требования прокурора были полностью удовлетворены. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги бездомный ночью ходил по чердаку многоквартирного дома и провалился в туалет одной из квартир. Власти ответили, что происшествие произошло из-за постоянной течи кровли, что привело к гниению чердачного покрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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