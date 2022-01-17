17 января 2022

Губернатор спросил у курганцев, ужесточать ли COVID-ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение. Курган, шумков вадим
Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавляет оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram спросил мнение курганцев по поводу ужесточения коронавирусных ограничений. На предстоящем заседании оперштаба власти примут решение, в том числе, по введению дистанционного обучения для школьников.

«Готовим очередной штаб по коронавирусу. Ввиду получения информации о том, что все чаще болеют дети, поручил коллегам отдельно поработать именно это звено. Речь идет и о поликлиниках, и о стационаре. Поручил отдельно проработать этот вопрос с педиатрами. Поступают предложения в отдельных случаях вводить дистанционное обучение превентивно. А как вы считаете?» — написал Шумков. Оперштаб по мерам против распространения коронавирусной инфекции проводится в Кургане по четвергам.

На странице губернатора некоторые курганцы высказались категорически против введения дистанта: «Они и так уже отупели. Пусть учатся!», — написала natabydanova_. «Конечно, дистант спасает от заражения и распространения, но они же не учатся. Внук в пятом классе, уроки все идут, а он может и поспать в это время, и в игру поиграть. В общем учебой это можно назвать с натяжкой», — считает жительница города под ником tatianavasileva1083. Другие жители региона поддержали идею перевода на удаленное обучение. «Я за дистант! Главное, чтобы дети были здоровы», — уточнила пользовательница с ником ksuuunnnyyyaaa.

Ранее URA.RU сообщало, что дистанционное обучение в регионе действовало с 8 по 21 ноября 2021 года. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что оперштаб при рассмотрении отмены дистанционного обучения будет учитывать динамику заболеваний по учебным заведениям.

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Глава Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram спросил мнение курганцев по поводу ужесточения коронавирусных ограничений. На предстоящем заседании оперштаба власти примут решение, в том числе, по введению дистанционного обучения для школьников. «Готовим очередной штаб по коронавирусу. Ввиду получения информации о том, что все чаще болеют дети, поручил коллегам отдельно поработать именно это звено. Речь идет и о поликлиниках, и о стационаре. Поручил отдельно проработать этот вопрос с педиатрами. Поступают предложения в отдельных случаях вводить дистанционное обучение превентивно. А как вы считаете?» — написал Шумков. Оперштаб по мерам против распространения коронавирусной инфекции проводится в Кургане по четвергам. На странице губернатора некоторые курганцы высказались категорически против введения дистанта: «Они и так уже отупели. Пусть учатся!», — написала natabydanova_. «Конечно, дистант спасает от заражения и распространения, но они же не учатся. Внук в пятом классе, уроки все идут, а он может и поспать в это время, и в игру поиграть. В общем учебой это можно назвать с натяжкой», — считает жительница города под ником tatianavasileva1083. Другие жители региона поддержали идею перевода на удаленное обучение. «Я за дистант! Главное, чтобы дети были здоровы», — уточнила пользовательница с ником ksuuunnnyyyaaa. Ранее URA.RU сообщало, что дистанционное обучение в регионе действовало с 8 по 21 ноября 2021 года. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что оперштаб при рассмотрении отмены дистанционного обучения будет учитывать динамику заболеваний по учебным заведениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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