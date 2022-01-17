Суд, в котором депутат Александр Ильтяков является ответчиком, назначен на 18 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ильтяков не сможет 18 января прийти на судебное заседание, связанное с иском депутата гордумы Кургана от КПРФ Якова Сидорова. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU и назвал процесс «несерьезным вопросом».

«У меня сегодня физически не получается. Я не в Кургане. Там есть [мой] представитель. Печально, когда наши суды отвлекают несерьезные вопросы. Там гораздо серьезнее есть вопросы, которые необходимо разбирать судам», — объяснил Ильтяков.

По его словам, «суды отвлекают на никчемность деструктивные элементы, объединившиеся воедино». Ильтяков считает, что эти люди хотят таким образом привлечь к себе внимание.

В ноябре 2021 года Сидоров подал на Ильтякова в суд из-за разговора, который произошел во время предвыборных дебатов последнего с депутатом облдумы от КПРФ Виктором Зыряновым. Тогда Ильтяков заявлял, что Сидорову вручили банный комплекс, а он «похоронил» его. Ранее Ильтяков дважды из-за работы не смог прийти на заседания по этому делу. Вместо него на процессе присутствовал представитель.

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