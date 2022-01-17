Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ильтяков не сможет 18 января прийти на судебное заседание, связанное с иском депутата гордумы Кургана от КПРФ Якова Сидорова. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU и назвал процесс «несерьезным вопросом».
«У меня сегодня физически не получается. Я не в Кургане. Там есть [мой] представитель. Печально, когда наши суды отвлекают несерьезные вопросы. Там гораздо серьезнее есть вопросы, которые необходимо разбирать судам», — объяснил Ильтяков.
По его словам, «суды отвлекают на никчемность деструктивные элементы, объединившиеся воедино». Ильтяков считает, что эти люди хотят таким образом привлечь к себе внимание.
В ноябре 2021 года Сидоров подал на Ильтякова в суд из-за разговора, который произошел во время предвыборных дебатов последнего с депутатом облдумы от КПРФ Виктором Зыряновым. Тогда Ильтяков заявлял, что Сидорову вручили банный комплекс, а он «похоронил» его. Ранее Ильтяков дважды из-за работы не смог прийти на заседания по этому делу. Вместо него на процессе присутствовал представитель.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ильтяков не сможет 18 января прийти на судебное заседание, связанное с иском депутата гордумы Кургана от КПРФ Якова Сидорова. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU и назвал процесс «несерьезным вопросом». «У меня сегодня физически не получается. Я не в Кургане. Там есть [мой] представитель. Печально, когда наши суды отвлекают несерьезные вопросы. Там гораздо серьезнее есть вопросы, которые необходимо разбирать судам», — объяснил Ильтяков. По его словам, «суды отвлекают на никчемность деструктивные элементы, объединившиеся воедино». Ильтяков считает, что эти люди хотят таким образом привлечь к себе внимание. В ноябре 2021 года Сидоров подал на Ильтякова в суд из-за разговора, который произошел во время предвыборных дебатов последнего с депутатом облдумы от КПРФ Виктором Зыряновым. Тогда Ильтяков заявлял, что Сидорову вручили банный комплекс, а он «похоронил» его. Ранее Ильтяков дважды из-за работы не смог прийти на заседания по этому делу. Вместо него на процессе присутствовал представитель.