Депутат ГД Ильтяков не встретится с коммунистом в суде

Депутат Александр Ильтяков не сможет прийти в суд из-за загруженности на работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков не сможет прийти на судебное заседание, связанное с иском депутата гордумы Кургана от КПРФ Якова Сидорова. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU.

«Нет [не смогу]. У нас [в Госдуме] проходят пленарные заседания», — объяснил Ильтяков.

Парламентарий отметил, что вместо него на процесс придет законный представитель. В конце ноября Ильтяков также не смог прийти в суд из-за загруженности на работе.

Сидоров в начале ноября подал в суд на Ильтякова из-за разговора, который произошел во время предвыборных дебатов последнего с депутатом облдумы от КПРФ Виктором Зыряновым. Ильтяков тогда сказал, что Сидорову вручили банный комплекс, а он похоронил его. В конце ноября Сидоров назвал неявку Ильтякова на предварительное заседание «неуважением к суду». Депутат Госдумы тогда отметил, что не был обязан приходить на то заседание, и ему никто не присылал повестку.