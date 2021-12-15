15 декабря 2021
14 декабря 2021

Депутат ГД Ильтяков не встретится с коммунистом в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Курган, ильтяков александр
Депутат Александр Ильтяков не сможет прийти в суд из-за загруженности на работе Фото:

Депутат Госдумы Александр Ильтяков не сможет прийти на судебное заседание, связанное с иском депутата гордумы Кургана от КПРФ Якова Сидорова. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU.

«Нет [не смогу]. У нас [в Госдуме] проходят пленарные заседания», — объяснил Ильтяков.

Парламентарий отметил, что вместо него на процесс придет законный представитель. В конце ноября Ильтяков также не смог прийти в суд из-за загруженности на работе.

Сидоров в начале ноября подал в суд на Ильтякова из-за разговора, который произошел во время предвыборных дебатов последнего с депутатом облдумы от КПРФ Виктором Зыряновым. Ильтяков тогда сказал, что Сидорову вручили банный комплекс, а он похоронил его. В конце ноября Сидоров назвал неявку Ильтякова на предварительное заседание «неуважением к суду». Депутат Госдумы тогда отметил, что не был обязан приходить на то заседание, и ему никто не присылал повестку.

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Депутат Госдумы Александр Ильтяков не сможет прийти на судебное заседание, связанное с иском депутата гордумы Кургана от КПРФ Якова Сидорова. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU. «Нет [не смогу]. У нас [в Госдуме] проходят пленарные заседания», — объяснил Ильтяков. Парламентарий отметил, что вместо него на процесс придет законный представитель. В конце ноября Ильтяков также не смог прийти в суд из-за загруженности на работе. Сидоров в начале ноября подал в суд на Ильтякова из-за разговора, который произошел во время предвыборных дебатов последнего с депутатом облдумы от КПРФ Виктором Зыряновым. Ильтяков тогда сказал, что Сидорову вручили банный комплекс, а он похоронил его. В конце ноября Сидоров назвал неявку Ильтякова на предварительное заседание «неуважением к суду». Депутат Госдумы тогда отметил, что не был обязан приходить на то заседание, и ему никто не присылал повестку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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