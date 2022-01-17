Четверо спортсменов из ХМАО станут участниками Олимпиады в Пекине

Югорчане представят Россию в биатлоне, лыжных гонках и сноуборде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На XXIV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале отправятся четыре спортсмена из ХМАО. Об этом сообщает «Центр подготовки сборных команд Югры».

«Четверо югорчан отправятся на Олимпийские игры в Пекин. Официально утверждены составы сборных. Югорские спортсмены будут представлены в биатлоне, лыжных гонках и сноуборде», — говорится сообщении.

В биатлонном спорте представит ХМАО Кристина Резцова из Ханты-Мансийска, лидер сборной команды России, показывающая в этом сезоне лучшие результаты. Федерация лыжных гонок выбрала Сергея Устюгова из Междуреченского участником в сборной России в соревнованиях по лыжным гонкам. В состязаниях по сноуборду поучаствуют сразу двое жителей ХМАО — отбор прошли Андрей и Наталья Соболевы, брат и сестра из Ханты-Мансийска, многократные призеры международных и мировых первенств. Соболева 12 января в Бад-Гаштане (Австрия) в командном параллельном слаломе заняла второе место Чемпионата мира по сноубордингу. XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля, а завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что США бойкотируют Олимпиаду в Китае, на которую приедет президент России Владимир Путин. При этом американские спортсмены все равно выступят на соревнованиях.

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