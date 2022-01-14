Российские военные проведут экстренные учения

14 января 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Восточном военном округе проводится проверка боевой готовности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Войска Восточного военного округа мобилизованы, причиной этого служит проверка боевой готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. «Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения „Восток-2022“ в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — приводит информацию ведомства РИА «Новости». Отмечается также, что подразделения проведут учения и стрельбы. Особое внимание будет уделено переброске войск на большие расстояния. Ранее сообщалось, что 28 из 30 стран-членов НАТО также объявили о проведении учений в Норвегии. В мероприятии примут участие более 40 тысяч человек, пишет RT. Такое решение было принято сразу же после переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности, которые прошли 10 января в Женеве. С предварительными планами маневров норвежская сторона ознакомила командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева в ходе планового сеанса видеоконференцсвязи, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Войска Восточного военного округа мобилизованы, причиной этого служит проверка боевой готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. «Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения „Восток-2022“ в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — приводит информацию ведомства РИА «Новости». Отмечается также, что подразделения проведут учения и стрельбы. Особое внимание будет уделено переброске войск на большие расстояния. Ранее сообщалось, что 28 из 30 стран-членов НАТО также объявили о проведении учений в Норвегии. В мероприятии примут участие более 40 тысяч человек, пишет RT. Такое решение было принято сразу же после переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности, которые прошли 10 января в Женеве. С предварительными планами маневров норвежская сторона ознакомила командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева в ходе планового сеанса видеоконференцсвязи, передает «Федеральное агентство новостей».