Российские военные проведут экстренные учения

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В Восточном военном округе проводится проверка боевой готовности Фото:

Войска Восточного военного округа мобилизованы, причиной этого служит проверка боевой готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения „Восток-2022“ в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — приводит информацию ведомства РИА «Новости».

Отмечается также, что подразделения проведут учения и стрельбы. Особое внимание будет уделено переброске войск на большие расстояния.

Ранее сообщалось, что 28 из 30 стран-членов НАТО также объявили о проведении учений в Норвегии. В мероприятии примут участие более 40 тысяч человек, пишет RT. Такое решение было принято сразу же после переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности, которые прошли 10 января в Женеве. С предварительными планами маневров норвежская сторона ознакомила командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева в ходе планового сеанса видеоконференцсвязи, передает «Федеральное агентство новостей».

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Войска Восточного военного округа мобилизованы, причиной этого служит проверка боевой готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. «Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения „Восток-2022“ в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — приводит информацию ведомства РИА «Новости». Отмечается также, что подразделения проведут учения и стрельбы. Особое внимание будет уделено переброске войск на большие расстояния. Ранее сообщалось, что 28 из 30 стран-членов НАТО также объявили о проведении учений в Норвегии. В мероприятии примут участие более 40 тысяч человек, пишет RT. Такое решение было принято сразу же после переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности, которые прошли 10 января в Женеве. С предварительными планами маневров норвежская сторона ознакомила командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева в ходе планового сеанса видеоконференцсвязи, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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