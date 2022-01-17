Фонд экс-депутата Госдумы судится с челябинским правительством

Проблемы Андрея Барышева продолжаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественное движение «Соцгород» бывшего депутата Госдумы Андрея Барышева подало иск к министерству имущества Челябинской области, требуя сохранить за собой помещения в Центральном клубе Металлургического района Челябинска. Это следует из базы данных судебных дел.

«Челябинский городской общественный фонд содействия реализации социальных программ „Соцгород“ обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к минимущества области о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора. Заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Почти 2,8 тысячи кв. метров в Центральном клубе «Соцгород» безвозмездно использовал два десятилетия, заключив соответствующий договор с минимущества. В октябре 2021 года ведомство уведомило фон об одностороннем расторжении договора, в последний раз продленного в 2010 году.

В пресс-службе министерства объяснили решение острой нехваткой нежилых помещений в областном центре и размещение фондом в клубе без уведомления собственника посторонних организаций. В «Соцгороде» ответили, что предоставляли помещения для работы ветеранских и других общественных организаций, а также бесплатных кружков и секций. Причем на протяжении 20 лет такая практика не вызывала претензий со стороны областных властей.

Барышев в 2016 году избрался в Госдуму по Челябинскому округу при поддержке «Единой России». Рассорившись с партией, в 2021 году он не смог договориться и с другими политическими силами. Решив идти по Металлургическому округу самовыдвиженцем, Барышев не набрал нужного числа подписей и был снят с выборов. После этого он пообещал сосредоточиться на общественной работе, в том числе в рамках созданного им фонда «Соцгород».

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