Челябинский профсоюз выиграл суд у крупного ритейлера

Суд посчитал, что «Дикси» незаконно уволил водителей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федерация профсоюзов Челябинской области выиграла суд у крупного продуктового ритейлера — компании «Дикси», которая уволила водителей, несогласных с новым графиком работы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе профсоюза, по решению суда «Дикси» придется восстановить водителей в должности и выплатить им компенсацию.

«Торговая сеть „Дикси“ незаконно изменила график работы со сменного на пятидневный. Водители „Дикси“ отказались работать по новым правилам и их уволили. Наши юристы обратились в челябинский суд и водителей восстановили на работе. С работодателя будет взыскан средний заработок за время вынужденного прогула (с сентября прошлого года по январь 2022 года) — в общей сумме около 300 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда», — заявили в профсоюзе.

В профсоюзе заявили, что администрация торговой сети неверно указывала сроки увольнения водителей и их профессии. В ходе судебного разбирательства также были выявлены признаки дискриминации водителей из-за принадлежности к профсоюзу.

На суде позицию профсоюзного юриста поддержал прокурор. В пресс-службу ГК «Дикси» URA.RU направило официальный запрос. На момент публикации статьи ответ не поступил.

Ранее работники Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) пожаловались на дырявые перчатки. Рабочие заявляли, что предприятие не оснащает их положенными по закону средствами индивидуальной защиты.

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