Жириновский назвал условия повышения зарплат россиян до 500 тысяч

Жириновский считает, что зарплаты россиян будут от 50-70 тыс рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут повыситься зарплаты до 500 тысяч рублей, если вывести все иностранные войска и ядерное оружие из Европы, тогда удастся без постоянной военной угрозы направить средства на рост зарплат. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Все деньги бросим на резкое повышение благосостояния граждан. Зарплата будет 50-70 тысяч, 500 тысяч. Пенсии тоже начинать с 50 тысяч рублей. Квартиры быстрее построим, мы это можем, у нас строительные мощности. Дороги быстро построим, быстро ввести новые больницы, на образование потратить. Но нужно решить главную проблему, чтобы мы не были в осажденном лагере», — высказался Жириновский на заседании Госдумы, трансляция которого шла на их сайте.

Нужно потребовать роспуска НАТО, чтобы иностранные войска и ядерное оружие были выведены с территории Европы считает политик. По его словам, тогда отменят санкции против России. Благодаря экономии на противостоянии можно будет направить деньги на благополучие граждан.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала условия роста пенсий в России. Выплаты поднимутся, если вырастут зарплаты в стране, сказала она в беседе с URA.RU. Потому что именно из зарплаты формируется пенсия. Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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