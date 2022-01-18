В Кремле обеспокоены возможными поставками оружия на Украину

Поставка оружия на Украину чрезвычайно опасна и не способствует снижению напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и поступательными. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны», передает RT. По его словам, это не стратегическое оружие и оно не представляет угрозу для России. На Украине разочаровались отказом Германии поставлять им оружие для укрепления обороноспособности.
Поставка оружия на Украину чрезвычайно опасна и не способствует снижению напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и поступательными. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны», передает RT. По его словам, это не стратегическое оружие и оно не представляет угрозу для России. На Украине разочаровались отказом Германии поставлять им оружие для укрепления обороноспособности.