В Кремле обеспокоены возможными поставками оружия на Украину

18 января 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Великобритания планирует поставлять Украине вооружение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Поставка оружия на Украину чрезвычайно опасна и не способствует снижению напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и поступательными. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны», передает RT. По его словам, это не стратегическое оружие и оно не представляет угрозу для России. На Украине разочаровались отказом Германии поставлять им оружие для укрепления обороноспособности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поставка оружия на Украину чрезвычайно опасна и не способствует снижению напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и поступательными. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны», передает RT. По его словам, это не стратегическое оружие и оно не представляет угрозу для России. На Украине разочаровались отказом Германии поставлять им оружие для укрепления обороноспособности.