Киев обиделся на отказ Берлина поставлять оружие Украине

На Украине разочарованы отказом Германии поставлять оружие для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг. Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Анналену Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», — передает слова Мельника РИА «Новости».
Посол отметил, что сейчас мир стоит на гране самой масштабной войны со времен Второй Мировой. В правительстве Германии, комментируя слова Мельника, отметили, что поставки оружия не помогут решить конфликт на Украине. В Германии считают, что ситуация может быть урегулирована только политическим путем.
На Украине разочарованы отказом Германии поставлять оружие для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. «Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг. Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Анналену Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», — передает слова Мельника РИА «Новости». Посол отметил, что сейчас мир стоит на гране самой масштабной войны со времен Второй Мировой. В правительстве Германии, комментируя слова Мельника, отметили, что поставки оружия не помогут решить конфликт на Украине. В Германии считают, что ситуация может быть урегулирована только политическим путем. Мельник также заявил, что Германию ждут «серьезные последствия» из-за отказа поставлять оружие. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки оружия на Украину, пишет «Царьград».