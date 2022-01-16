Киев обиделся на отказ Берлина поставлять оружие Украине

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На Украине призвали Германию возобновить поставки оружия Фото:

На Украине разочарованы отказом Германии поставлять оружие для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг. Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Анналену Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», — передает слова Мельника РИА «Новости».

Посол отметил, что сейчас мир стоит на гране самой масштабной войны со времен Второй Мировой. В правительстве Германии, комментируя слова Мельника, отметили, что поставки оружия не помогут решить конфликт на Украине. В Германии считают, что ситуация может быть урегулирована только политическим путем.

Мельник также заявил, что Германию ждут «серьезные последствия» из-за отказа поставлять оружие. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки оружия на Украину, пишет «Царьград».

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На Украине разочарованы отказом Германии поставлять оружие для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. «Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг. Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Анналену Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», — передает слова Мельника РИА «Новости». Посол отметил, что сейчас мир стоит на гране самой масштабной войны со времен Второй Мировой. В правительстве Германии, комментируя слова Мельника, отметили, что поставки оружия не помогут решить конфликт на Украине. В Германии считают, что ситуация может быть урегулирована только политическим путем. Мельник также заявил, что Германию ждут «серьезные последствия» из-за отказа поставлять оружие. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки оружия на Украину, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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