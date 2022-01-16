Киев обиделся на отказ Берлина поставлять оружие Украине

На Украине призвали Германию возобновить поставки оружия Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Украине разочарованы отказом Германии поставлять оружие для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг. Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Анналену Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», — передает слова Мельника РИА «Новости».

Посол отметил, что сейчас мир стоит на гране самой масштабной войны со времен Второй Мировой. В правительстве Германии, комментируя слова Мельника, отметили, что поставки оружия не помогут решить конфликт на Украине. В Германии считают, что ситуация может быть урегулирована только политическим путем.

Мельник также заявил, что Германию ждут «серьезные последствия» из-за отказа поставлять оружие. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки оружия на Украину, пишет «Царьград».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам