Назарбаев сделал первое заявление с начала протестов в Казахстане

По словам Нурсултана Назарбаева, он все время находился в республике Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал первое с начала массовых беспорядков в республике заявление и сообщил, что все это во время он находился в стране. По словам елбасы, несмотря на сообщения СМИ, он не покидал столицу.

«Я в 2019 году передал полномочия президента Касыму-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — заявил Назарбаев в своем обращении, опубликованном на официальном youtube-канале республиканского правительства.