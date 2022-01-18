Назарбаев сделал первое заявление с начала протестов в Казахстане

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Назарбаев, назарбаев нурсултан
По словам Нурсултана Назарбаева, он все время находился в республике Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал первое с начала массовых беспорядков в республике заявление и сообщил, что все это во время он находился в стране. По словам елбасы, несмотря на сообщения СМИ, он не покидал столицу.

«Я в 2019 году передал полномочия президента Касыму-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — заявил Назарбаев в своем обращении, опубликованном на официальном youtube-канале республиканского правительства.

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал первое с начала массовых беспорядков в республике заявление и сообщил, что все это во время он находился в стране. По словам елбасы, несмотря на сообщения СМИ, он не покидал столицу. «Я в 2019 году передал полномочия президента Касыму-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — заявил Назарбаев в своем обращении, опубликованном на официальном youtube-канале республиканского правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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