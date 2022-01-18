Работников свердловского вендиспансера срочно прививают от COVID

Вакцинацию сотрудников проведет Свердловский областной кожно-венерологический диспансер Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководство Свердловского областного кожно-венерологического диспансера в срочном порядке организовывает ревакцинацию от COVID-19 для своих сотрудников. Такую спешку связывают с историей, которая разгорелась из-за скандала с подделкой QR-кодов. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Всех сотрудников кожно-венерологического диспансера планируют ревакцинировать от коронавирусной инфекции за три дня, несмотря на то что срок QR-кодов заканчивается только через полгода. Есть подозрения, что среди сотрудников есть те, кто не ставил вакцину, а QR-коды у них фальшивые. Руководство, видимо, хочет себя максимально обезопасить», — отметил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. «Сотрудники минздрава регулярно проходят ревакцинацию», — ответил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Ранее URA.RU писало, что свердловские медики поставили на поток производство фальшивых QR-кодов. Прием желающих получить фиктивную прививку вели в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере (СОКВД) в центре Екатеринбурга, а вакцину выливали в канализацию в прививочном кабинете центральной горбольницы №7. Медсестра СОКВД предлагала знакомым сделать поддельный QR-код и принимала желающих прямо в больнице.

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