Свердловские медики открыли фабрику фальшивых QR-кодов

Схему, в которой участвовали областной диспансер и горбольница, сдал обиженный клиент

29 декабря 2021 в 11:11 Размер текста - 17 +

По сообщению источника, по преступной схеме работают медики СОКВД и ЦГБ №7 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU статья из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Свердловские медики поставили на поток производство фальшивых QR-кодов. Прием желающих получить фиктивную прививку вели в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере (СОКВД) в центре Екатеринбурга, а вакцину выливали в канализацию в прививочном кабинете центральной горбольницы №7. Сколько стоил подложный сертификат и почему силовикам будет сложно возбудить уголовное дело — в материале URA.RU. В Екатеринбурге налажена схема по производству фальшивых QR-кодов, в которой участвовала медсестра СОКВД. Как полагает собеседник URA.RU из числа обманутых клиентов, сотрудница диспансера (ее фамилия известна редакции) наладила канал связи с желающими получить запись на Госуслугах без инъекции вакцины за пять тысяч рублей. В результате была оформлена масса документов. Статья по теме Свердловские супруги придумали хитрую схему продажи QR-кодов «Медсестра СОКВД предлагала знакомым сделать поддельный QR-код и принимала желающих прямо в больнице. Она на телефон принимала данные паспорта, СНИЛС и полиса, вносила информацию в списки, после чего относила их коллеге из ЦГБ №7. Уже в этой больнице оформляли QR-коды, внося информацию о „вакцинированных“ в базу Госуслуг», — рассказал собеседник агентства. Он также пытался воспользоваться этой услугой и QR-код не получил. Снимки листов с записями имеются в распоряжении редакции, но публиковать информацию с персональными данным URA.RU не правомочно. Согласно имеющимся данным, прием заявок от противников вакцинации шел с ноября и за это время по схеме проведено десятки клиентов. Информация о возможности получить QR-код без вакцинации передавалась из уст в уста, и клиентская сеть медсестры стремительно расширялась. Только в распоряжении URA.RU оказался список из более чем сорока фамилий людей, передававших свои данные. Инсайдер уверен, что свидетельства о вакцинации оформлялись в ЦГБ №7 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Изученные снимки позволяли сделать вывод о том, что медсестра СОКВД получала QR-коды для своих клиентов в ЦГБ №7 — данные о вакцинации были с отметкой из этой больницы. В какой пропорции делились деньги и кто был организатором схемы — предстоит изучить силовикам, которые еще не в курсе преступной схемы. При этом, даже если о махинации узнают, доказать вину будет непросто. «Силовики могут столкнуться с проблемой, не найдя состава преступления в действии медиков. В документах все будет выглядеть законно, а поставил человек прививку или нет — доказать очень сложно. Кто знает, вдруг он действительно вакцинировался. Доказательством будет только наличие характерных антител, и то не факт», — заявил источник. Фальшивые QR-коды о вакцинации получили десятки свердловчан, сообщил источник Фото: Размик Закарян © URA.RU Сама медсестра, которую обвиняют в сборе данных для QR-кодов, отказалась комментировать URA.RU это заявление. Она сказала, что не знает, о чем идет речь. Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков сообщил агентству, что жалоб на действия медсестры не поступало. В Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере и в Центральной городской больнице №7 не ответили на запросы URA.RU. Журналисты обратились в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там не ответили на звонок. Агентство направило запрос в ведомство. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее сообщалось, что по подобной схеме изготавливала QR-коды семейная пара из Артемовского. Источник сообщал, что их задержали, но возникли сложности с возбуждением уголовного дела. По его словам, причина состояла в том, что силовикам было сложно отследить путь, по которому заказчик получал поддельный документ. Была раскрыта схема производства QR-кодов, а злоумышленники — пойманы на месте преступления. Адвокат Павел Бабиков посчитал, что им грозит ответственность по 327-й статье уголовного кодекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские медики поставили на поток производство фальшивых QR-кодов. Прием желающих получить фиктивную прививку вели в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере (СОКВД) в центре Екатеринбурга, а вакцину выливали в канализацию в прививочном кабинете центральной горбольницы №7. Сколько стоил подложный сертификат и почему силовикам будет сложно возбудить уголовное дело — в материале URA.RU. В Екатеринбурге налажена схема по производству фальшивых QR-кодов, в которой участвовала медсестра СОКВД. Как полагает собеседник URA.RU из числа обманутых клиентов, сотрудница диспансера (ее фамилия известна редакции) наладила канал связи с желающими получить запись на Госуслугах без инъекции вакцины за пять тысяч рублей. В результате была оформлена масса документов. «Медсестра СОКВД предлагала знакомым сделать поддельный QR-код и принимала желающих прямо в больнице. Она на телефон принимала данные паспорта, СНИЛС и полиса, вносила информацию в списки, после чего относила их коллеге из ЦГБ №7. Уже в этой больнице оформляли QR-коды, внося информацию о „вакцинированных“ в базу Госуслуг», — рассказал собеседник агентства. Он также пытался воспользоваться этой услугой и QR-код не получил. Снимки листов с записями имеются в распоряжении редакции, но публиковать информацию с персональными данным URA.RU не правомочно. Согласно имеющимся данным, прием заявок от противников вакцинации шел с ноября и за это время по схеме проведено десятки клиентов. Информация о возможности получить QR-код без вакцинации передавалась из уст в уста, и клиентская сеть медсестры стремительно расширялась. Только в распоряжении URA.RU оказался список из более чем сорока фамилий людей, передававших свои данные. Изученные снимки позволяли сделать вывод о том, что медсестра СОКВД получала QR-коды для своих клиентов в ЦГБ №7 — данные о вакцинации были с отметкой из этой больницы. В какой пропорции делились деньги и кто был организатором схемы — предстоит изучить силовикам, которые еще не в курсе преступной схемы. При этом, даже если о махинации узнают, доказать вину будет непросто. «Силовики могут столкнуться с проблемой, не найдя состава преступления в действии медиков. В документах все будет выглядеть законно, а поставил человек прививку или нет — доказать очень сложно. Кто знает, вдруг он действительно вакцинировался. Доказательством будет только наличие характерных антител, и то не факт», — заявил источник. Сама медсестра, которую обвиняют в сборе данных для QR-кодов, отказалась комментировать URA.RU это заявление. Она сказала, что не знает, о чем идет речь. Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков сообщил агентству, что жалоб на действия медсестры не поступало. В Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере и в Центральной городской больнице №7 не ответили на запросы URA.RU. Журналисты обратились в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там не ответили на звонок. Агентство направило запрос в ведомство. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее сообщалось, что по подобной схеме изготавливала QR-коды семейная пара из Артемовского. Источник сообщал, что их задержали, но возникли сложности с возбуждением уголовного дела. По его словам, причина состояла в том, что силовикам было сложно отследить путь, по которому заказчик получал поддельный документ. Была раскрыта схема производства QR-кодов, а злоумышленники — пойманы на месте преступления. Адвокат Павел Бабиков посчитал, что им грозит ответственность по 327-й статье уголовного кодекса.