17 января 2022

Власти ХМАО официально отрицают появление «Омикрона» в регионе

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По данным властей, на территории округа не выявлено заражения новым штаммом коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в ХМАО не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Глава региона рассказала об этом в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в регионе, прямой эфир которого транслировался в правительственной группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящий момент на территории округа не выявлено заражения новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Но эти данные никак нас не защищают от дальнейшего распространения вируса», — сказала Комарова.

Глава региона в связи с возможным увеличением заболеваемости из-за скорого распространения «Омикрона» в ХМАО дала поручение аппарату губернатора, руководителям регионального оперштаба разработать меры по мобилизации работников горячих линий, регистратур. Комарова также отметила, что к обслуживанию населения необходимо привлекать волонтеров и оказывать помощь гражданам из групп риска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Омске нашли зараженного штаммом «Омикрон», прибывшего из ХМАО. Власти округа не подтвердили зарегистрированных случаев инфекции в регионе.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в ХМАО не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Глава региона рассказала об этом в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в регионе, прямой эфир которого транслировался в правительственной группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». «В настоящий момент на территории округа не выявлено заражения новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Но эти данные никак нас не защищают от дальнейшего распространения вируса», — сказала Комарова. Глава региона в связи с возможным увеличением заболеваемости из-за скорого распространения «Омикрона» в ХМАО дала поручение аппарату губернатора, руководителям регионального оперштаба разработать меры по мобилизации работников горячих линий, регистратур. Комарова также отметила, что к обслуживанию населения необходимо привлекать волонтеров и оказывать помощь гражданам из групп риска. Ранее URA.RU сообщало, что в Омске нашли зараженного штаммом «Омикрон», прибывшего из ХМАО. Власти округа не подтвердили зарегистрированных случаев инфекции в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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