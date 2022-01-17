17 января 2022

В Кургане ищут сотни инженеров

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Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Челябинск, инженер, рабочий, чпу
В Кургане инженерам предлагают зарплату в размере до 80 тыс. рублей Фото:
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В Кургане свободны 211 вакансий для инженеров. Специалисты этой профессии находятся на третьем месте по востребованности в городе. Данная информация размещена в отчете городского департамента экономического развития, который опубликовали 18 января на сайте мэрии.

«Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.01.2022 года. <…> Врач, количество вакансий — 304. Продавец, продавец-консультант, кассир — 228. Инженер — 211», — указано в отчете.

Инженерам в Кургане предлагают зарплату в размере от 15 974 до 80 000 рублей. Всего в городе на конец отчетного периода было заявлено 3945 вакансий. На одного незанятого горожанина приходилось две вакансии.

Ранее сенатор от Курганской области Сергей Муратов предлагал готовить инженеров начиная с детского сада. Пилотный проект в этом году планируют запустить в Лебяжьевском детском саду.

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В Кургане свободны 211 вакансий для инженеров. Специалисты этой профессии находятся на третьем месте по востребованности в городе. Данная информация размещена в отчете городского департамента экономического развития, который опубликовали 18 января на сайте мэрии. «Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.01.2022 года. <…> Врач, количество вакансий — 304. Продавец, продавец-консультант, кассир — 228. Инженер — 211», — указано в отчете. Инженерам в Кургане предлагают зарплату в размере от 15 974 до 80 000 рублей. Всего в городе на конец отчетного периода было заявлено 3945 вакансий. На одного незанятого горожанина приходилось две вакансии. Ранее сенатор от Курганской области Сергей Муратов предлагал готовить инженеров начиная с детского сада. Пилотный проект в этом году планируют запустить в Лебяжьевском детском саду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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