Тюменские власти объяснили, почему не назначили бизнес-омбудсмена

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес кандидатуру нового регионального бизнес-омбудсмена на согласование федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Кандидатура для замещения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области проходит согласование с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей», — ответили в ведомстве на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что новый бизнес-омбудсмен должен быть назначен в течение месяца после отставки предшественника, но с этого момента прошло уже более полутора месяцев.
О том, кто претендует на пост уполномоченного, в правительстве региона не ответили. URA.RU направило запрос в пресс-службу Титова — ответ на него ожидается.
Губернатор Тюменской области Александр Моор внес кандидатуру нового регионального бизнес-омбудсмена на согласование федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Кандидатура для замещения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области проходит согласование с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей», — ответили в ведомстве на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что новый бизнес-омбудсмен должен быть назначен в течение месяца после отставки предшественника, но с этого момента прошло уже более полутора месяцев. О том, кто претендует на пост уполномоченного, в правительстве региона не ответили. URA.RU направило запрос в пресс-службу Титова — ответ на него ожидается. Бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло покинула пост 25 ноября 2021 год. Основательница сети «Максим» решила вернуться в ресторанный бизнес.