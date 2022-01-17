17 января 2022

Тюменские власти объяснили, почему не назначили бизнес-омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, невидайло лариса
Бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло покинула пост 25 ноября 2021 год Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес кандидатуру нового регионального бизнес-омбудсмена на согласование федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Кандидатура для замещения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области проходит согласование с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей», — ответили в ведомстве на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что новый бизнес-омбудсмен должен быть назначен в течение месяца после отставки предшественника, но с этого момента прошло уже более полутора месяцев.

О том, кто претендует на пост уполномоченного, в правительстве региона не ответили. URA.RU направило запрос в пресс-службу Титова — ответ на него ожидается.

Бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло покинула пост 25 ноября 2021 год. Основательница сети «Максим» решила вернуться в ресторанный бизнес.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор внес кандидатуру нового регионального бизнес-омбудсмена на согласование федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Кандидатура для замещения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области проходит согласование с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей», — ответили в ведомстве на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что новый бизнес-омбудсмен должен быть назначен в течение месяца после отставки предшественника, но с этого момента прошло уже более полутора месяцев. О том, кто претендует на пост уполномоченного, в правительстве региона не ответили. URA.RU направило запрос в пресс-службу Титова — ответ на него ожидается. Бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло покинула пост 25 ноября 2021 год. Основательница сети «Максим» решила вернуться в ресторанный бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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