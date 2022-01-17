За действия шести депутатов могут покарать одного Александра Галкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата гордумы Челябинска Александра Галкина готовятся исключить из «Единой России» после серии конфликтов в Калининском районе. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

«Областные власти и руководство партии всерьез раздражает непрекращающийся конфликт с главой администрации района Сергеем Колесниковым. И, особенно, срыв группой депутатов решения о лишении мандата осужденной за мошенничество Алеси Субботиной. В итоге противостояние с прокуратурой едва не закончилось роспуском совета. Если идущее сейчас разбирательство завершится взысканиями, то для Галкина оно станет вторым — а это основание для исключения», — пояснил инсайдер.

Ранее стало известно, что серьезные проблемы ожидают и Колесника — как по партийной, так и по служебной линии. Претензии к нему высказал 18 января на заседании президиума политсовета областного отделения ЕР губернатор, лидер челябинских единороссов Алексей Текслер.

В региональном политсовете ЕР заявили URA.RU, что созданная для выяснения обстоятельств произошедшего комиссия продолжает работу. От иных комментариев там воздержались. Галкин на момент подготовки новости не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

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