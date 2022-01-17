17 января 2022

Губернатор Текслер пригрозил отставкой двум челябинским главам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер дал месяц на исправление ситуации руководителям двух районов Фото:

Челябинский губернатор и лидер областной «Единой России» Алексей Текслер 18 января лично провел заседание президиума региональной парторганизации, раскритиковав главу Калининского района Челябинска Сергея Колесника и главу Брединского района области Николая Плохих. Обоим чиновникам грозит отставка, сообщили источники URA.RU в партии. Также на мероприятии утвердили секретарей межмуниципальных координационных советов (МКС), включая пять, созданных впервые.

«Колесник выступал с докладом о ситуации в районе и местном отделении ЕР. Ему досталось за постоянные конфликты, а также за плохую работу с партией. Если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, встанет вопрос об отставке его и с поста секретаря районной организации ЕР, и с должности главы. Схожие претензии и предупреждение прозвучали в адрес главы Брединского района и секретаря местного политсовета Николая Плохих. Обоим дан месяц на исправление», — рассказал инсайдер.

Ситуация в Калининском районе обострилась вследствие набирающего силу конфликта местных депутатов с администрацией. С народными избранниками будет разбираться специальная партийная комиссия. Руководитель исполкома региональной организации ЕР Денис Моисеев на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Схожие точки напряженности сформировались также в Металлургическом и Курчатовском районах. Там противоречия пока не достигли такой интенсивности, но в совокупности происходящее заставило говорить об отмене реформы местного самоуправления в Челябинске.

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Челябинский губернатор и лидер областной «Единой России» Алексей Текслер 18 января лично провел заседание президиума региональной парторганизации, раскритиковав главу Калининского района Челябинска Сергея Колесника и главу Брединского района области Николая Плохих. Обоим чиновникам грозит отставка, сообщили источники URA.RU в партии. Также на мероприятии утвердили секретарей межмуниципальных координационных советов (МКС), включая пять, созданных впервые. «Колесник выступал с докладом о ситуации в районе и местном отделении ЕР. Ему досталось за постоянные конфликты, а также за плохую работу с партией. Если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, встанет вопрос об отставке его и с поста секретаря районной организации ЕР, и с должности главы. Схожие претензии и предупреждение прозвучали в адрес главы Брединского района и секретаря местного политсовета Николая Плохих. Обоим дан месяц на исправление», — рассказал инсайдер. Ситуация в Калининском районе обострилась вследствие набирающего силу конфликта местных депутатов с администрацией. С народными избранниками будет разбираться специальная партийная комиссия. Руководитель исполкома региональной организации ЕР Денис Моисеев на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Схожие точки напряженности сформировались также в Металлургическом и Курчатовском районах. Там противоречия пока не достигли такой интенсивности, но в совокупности происходящее заставило говорить об отмене реформы местного самоуправления в Челябинске.
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Ссылки по теме
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