«Единая Россия» выступила за ужесточение наказания за пытки

18 января 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

В РФ предложили ввести срок лишения свободы до 12 лет за пытки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В партии «Единая Россия» поддержали законопроект об ужесточении наказания за пытки. Предлагается внести поправки в уголовный кодекс и перевести преступления в категорию «особо тяжких», сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. «Эти преступления переводятся в категорию „особо тяжких“. Срок давности ним увеличится с 10 до 15 лет. Поскольку в России действует Конвенция против пыток, мы в законопроекте определяем формулировку „пыток“. Появляется новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов, а не только ФСИН», — сказал Павел Крашенинников, сообщается на сайте «Единой России». Изменения предполагают срок наказания до 12 лет лишения свободы. Стоит организовать видеонаблюдение, чтобы следить за происходящим в местах лишения свободы, изоляторах и медпунктах, сказал Крашенинников. По его словам, документ важен и необходимо одобрить его в ближайшее время. Это важно и для правоохранителей, чтобы они понимали ответственность, если окажутся в этой группе, считает автор инициативы. «Ко второму чтению будут разработаны и другие поправки — мы обсуждали их с правоохранителями. Но сейчас мы показываем обществу, что готовы эту проблему регулировать», — отметил Крашенинников. Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли в Госдуму в конце декабря. В понятие «пытка» включат запугивание с целью контроля над человеком. Сотрудники ФСИН понесут ответственность по статье УК РФ о принуждении к даче показаний. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с пытками в России. Минюсту РФ и Генпрокуратуре нужно к 1 июня подготовить документ, по которому пытки в следственных изоляторах и колониях были бы предотвращены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В партии «Единая Россия» поддержали законопроект об ужесточении наказания за пытки. Предлагается внести поправки в уголовный кодекс и перевести преступления в категорию «особо тяжких», сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. «Эти преступления переводятся в категорию „особо тяжких“. Срок давности ним увеличится с 10 до 15 лет. Поскольку в России действует Конвенция против пыток, мы в законопроекте определяем формулировку „пыток“. Появляется новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов, а не только ФСИН», — сказал Павел Крашенинников, сообщается на сайте «Единой России». Изменения предполагают срок наказания до 12 лет лишения свободы. Стоит организовать видеонаблюдение, чтобы следить за происходящим в местах лишения свободы, изоляторах и медпунктах, сказал Крашенинников. По его словам, документ важен и необходимо одобрить его в ближайшее время. Это важно и для правоохранителей, чтобы они понимали ответственность, если окажутся в этой группе, считает автор инициативы. «Ко второму чтению будут разработаны и другие поправки — мы обсуждали их с правоохранителями. Но сейчас мы показываем обществу, что готовы эту проблему регулировать», — отметил Крашенинников. Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли в Госдуму в конце декабря. В понятие «пытка» включат запугивание с целью контроля над человеком. Сотрудники ФСИН понесут ответственность по статье УК РФ о принуждении к даче показаний. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с пытками в России. Минюсту РФ и Генпрокуратуре нужно к 1 июня подготовить документ, по которому пытки в следственных изоляторах и колониях были бы предотвращены.