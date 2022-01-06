Путин поручил разобраться с пытками в российских колониях

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил подготовить документ Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству юстиции РФ и Генпрокуратуре подготовить документ, согласно которому пытки в российских колониях и следственных изоляторах были бы предотвращены. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой РФ проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства. При необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в информации.

Отмечается также, что документ должен быть готов к 1 июня этого года. Ответственными названы министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В ноябре российский лидер снял с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении.

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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству юстиции РФ и Генпрокуратуре подготовить документ, согласно которому пытки в российских колониях и следственных изоляторах были бы предотвращены. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства. «Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой РФ проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства. При необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в информации. Отмечается также, что документ должен быть готов к 1 июня этого года. Ответственными названы министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В ноябре российский лидер снял с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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