Путин поручил разобраться с пытками в российских колониях

Владимир Путин поручил подготовить документ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству юстиции РФ и Генпрокуратуре подготовить документ, согласно которому пытки в российских колониях и следственных изоляторах были бы предотвращены. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой РФ проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства. При необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в информации.

Отмечается также, что документ должен быть готов к 1 июня этого года. Ответственными названы министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В ноябре российский лидер снял с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении.

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