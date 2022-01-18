В США нашли доказательство агрессии России по отношению к Украине

Соединенные Штаты Америки серьезно обеспокоены из-за совместных военных учений РФ и Беларуси, а также наращиванием сил возле границ с Украиной, в чем видят доказательство агрессивного настроения Москвы по отношению к Киеву. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы обеспокоены учениями [двух стран], но мы также обеспокоены военным наращиванием на границе с Украиной. Все это сигнализирует нам, что Россия настроена агрессивно по отношению к Украине», — отметила она в интервью изданию The Washington Post.
Она считает, что все это — якобы совокупность действий России. Сами учения пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Россия и Беларусь отработают ситуацию, в которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал стран для защиты Союзного государства, пишет «Федеральное агентство новостей». О проведении этого мероприятия лидеры России и Белоруссии договорились еще в декабре, уточняет RT.
Соединенные Штаты Америки серьезно обеспокоены из-за совместных военных учений РФ и Беларуси, а также наращиванием сил возле границ с Украиной, в чем видят доказательство агрессивного настроения Москвы по отношению к Киеву. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Мы обеспокоены учениями [двух стран], но мы также обеспокоены военным наращиванием на границе с Украиной. Все это сигнализирует нам, что Россия настроена агрессивно по отношению к Украине», — отметила она в интервью изданию The Washington Post. Она считает, что все это — якобы совокупность действий России. Сами учения пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Россия и Беларусь отработают ситуацию, в которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал стран для защиты Союзного государства, пишет «Федеральное агентство новостей». О проведении этого мероприятия лидеры России и Белоруссии договорились еще в декабре, уточняет RT.