В США нашли доказательство агрессии России по отношению к Украине

18 января 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

США считают действия России угрозой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Соединенные Штаты Америки серьезно обеспокоены из-за совместных военных учений РФ и Беларуси, а также наращиванием сил возле границ с Украиной, в чем видят доказательство агрессивного настроения Москвы по отношению к Киеву. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Мы обеспокоены учениями [двух стран], но мы также обеспокоены военным наращиванием на границе с Украиной. Все это сигнализирует нам, что Россия настроена агрессивно по отношению к Украине», — отметила она в интервью изданию The Washington Post. Она считает, что все это — якобы совокупность действий России. Сами учения пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Россия и Беларусь отработают ситуацию, в которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал стран для защиты Союзного государства, пишет «Федеральное агентство новостей». О проведении этого мероприятия лидеры России и Белоруссии договорились еще в декабре, уточняет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки серьезно обеспокоены из-за совместных военных учений РФ и Беларуси, а также наращиванием сил возле границ с Украиной, в чем видят доказательство агрессивного настроения Москвы по отношению к Киеву. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Мы обеспокоены учениями [двух стран], но мы также обеспокоены военным наращиванием на границе с Украиной. Все это сигнализирует нам, что Россия настроена агрессивно по отношению к Украине», — отметила она в интервью изданию The Washington Post. Она считает, что все это — якобы совокупность действий России. Сами учения пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Россия и Беларусь отработают ситуацию, в которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал стран для защиты Союзного государства, пишет «Федеральное агентство новостей». О проведении этого мероприятия лидеры России и Белоруссии договорились еще в декабре, уточняет RT.