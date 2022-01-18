18 января 2022

В США нашли доказательство агрессии России по отношению к Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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США считают действия России угрозой Фото:

Соединенные Штаты Америки серьезно обеспокоены из-за совместных военных учений РФ и Беларуси, а также наращиванием сил возле границ с Украиной, в чем видят доказательство агрессивного настроения Москвы по отношению к Киеву. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы обеспокоены учениями [двух стран], но мы также обеспокоены военным наращиванием на границе с Украиной. Все это сигнализирует нам, что Россия настроена агрессивно по отношению к Украине», — отметила она в интервью изданию The Washington Post.

Она считает, что все это — якобы совокупность действий России. Сами учения пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Россия и Беларусь отработают ситуацию, в которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал стран для защиты Союзного государства, пишет «Федеральное агентство новостей». О проведении этого мероприятия лидеры России и Белоруссии договорились еще в декабре, уточняет RT.

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Соединенные Штаты Америки серьезно обеспокоены из-за совместных военных учений РФ и Беларуси, а также наращиванием сил возле границ с Украиной, в чем видят доказательство агрессивного настроения Москвы по отношению к Киеву. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Мы обеспокоены учениями [двух стран], но мы также обеспокоены военным наращиванием на границе с Украиной. Все это сигнализирует нам, что Россия настроена агрессивно по отношению к Украине», — отметила она в интервью изданию The Washington Post. Она считает, что все это — якобы совокупность действий России. Сами учения пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Россия и Беларусь отработают ситуацию, в которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал стран для защиты Союзного государства, пишет «Федеральное агентство новостей». О проведении этого мероприятия лидеры России и Белоруссии договорились еще в декабре, уточняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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