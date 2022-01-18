Юрист назвала категорию россиян с правом на повышение зарплаты

19 января 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

По словам Марии Спиридоновой, работодатель не может уклониться от индексации зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индексация заработной платы должна обеспечиваться всем гражданам, трудоустроенным официально. Об этом заявила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации», — цитирует Марию Спиридонову «Прайм». Повышение заработной платы зависит от финансовых возможностей и желания работодателя, а индексация является государственной гарантией по зарплате всем работающим по трудовым договорам сотрудникам, объяснила юрист. Она отметила, что механизм индексации зарплаты определяется при заключении трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Однако трудовое законодательство не предусматривает единой для всех работников индексации зарплаты, напомнила Спиридонова. Юрист подчеркнула, что работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, могут самостоятельно выбирать порядок и условия осуществления индексации в зависимости от обстоятельств, специфики деятельности и уровня платежеспособности. Собеседница агентства уточнила, что индексирование происходит путем увеличения установленной зарплаты на коэффициент, ранее установленный коммерческой организацией. Ранее URA.RU сообщало, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие для повышения зарплат в России до полумиллиона рублей. Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что в среднем россияне стремятся к заработку в 166 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Индексация заработной платы должна обеспечиваться всем гражданам, трудоустроенным официально. Об этом заявила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации», — цитирует Марию Спиридонову «Прайм». Повышение заработной платы зависит от финансовых возможностей и желания работодателя, а индексация является государственной гарантией по зарплате всем работающим по трудовым договорам сотрудникам, объяснила юрист. Она отметила, что механизм индексации зарплаты определяется при заключении трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Однако трудовое законодательство не предусматривает единой для всех работников индексации зарплаты, напомнила Спиридонова. Юрист подчеркнула, что работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, могут самостоятельно выбирать порядок и условия осуществления индексации в зависимости от обстоятельств, специфики деятельности и уровня платежеспособности. Собеседница агентства уточнила, что индексирование происходит путем увеличения установленной зарплаты на коэффициент, ранее установленный коммерческой организацией. Ранее URA.RU сообщало, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие для повышения зарплат в России до полумиллиона рублей. Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что в среднем россияне стремятся к заработку в 166 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».