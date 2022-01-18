«МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» поднимают стоимость тарифов

19 января 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Стоимость архивных планов возрастет на 10% Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» Tele2 планируют повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщили источники на рынке связи. «Вымпелком» в скором времени повысит цены на архивные тарифные планы на 10%, рассказали три источника газеты « Коммерсант ». Они добавили, что с февраля стоимость тарифов возрастет у «МегаФона» и Tele2. В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили информацию о возможном повышении цен и добавили, что заранее предупредят абонентов. В операторе мобильной связи МТС, который уже в начале января уведомил абонентов о росте тарифов, объяснили изменение стоимости услуг удорожанием содержания и строительства сетей. Ранее сообщалось, что в начале 2022 года вырастут цены на тарифы сотовой связи. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников заявил, что цены растут из-за того, что операторы вынуждены постоянно развивать сети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» Tele2 планируют повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщили источники на рынке связи. «Вымпелком» в скором времени повысит цены на архивные тарифные планы на 10%, рассказали три источника газеты «Коммерсант». Они добавили, что с февраля стоимость тарифов возрастет у «МегаФона» и Tele2. В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили информацию о возможном повышении цен и добавили, что заранее предупредят абонентов. В операторе мобильной связи МТС, который уже в начале января уведомил абонентов о росте тарифов, объяснили изменение стоимости услуг удорожанием содержания и строительства сетей. Ранее сообщалось, что в начале 2022 года вырастут цены на тарифы сотовой связи. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников заявил, что цены растут из-за того, что операторы вынуждены постоянно развивать сети.