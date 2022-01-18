18 января 2022

«МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» поднимают стоимость тарифов

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Стоимость архивных планов возрастет на 10% Фото:

Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» Tele2 планируют повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщили источники на рынке связи.

«Вымпелком» в скором времени повысит цены на архивные тарифные планы на 10%, рассказали три источника газеты «Коммерсант». Они добавили, что с февраля стоимость тарифов возрастет у «МегаФона» и Tele2.

В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили информацию о возможном повышении цен и добавили, что заранее предупредят абонентов. В операторе мобильной связи МТС, который уже в начале января уведомил абонентов о росте тарифов, объяснили изменение стоимости услуг удорожанием содержания и строительства сетей.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года вырастут цены на тарифы сотовой связи. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников заявил, что цены растут из-за того, что операторы вынуждены постоянно развивать сети.

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Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» Tele2 планируют повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщили источники на рынке связи. «Вымпелком» в скором времени повысит цены на архивные тарифные планы на 10%, рассказали три источника газеты «Коммерсант». Они добавили, что с февраля стоимость тарифов возрастет у «МегаФона» и Tele2. В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили информацию о возможном повышении цен и добавили, что заранее предупредят абонентов. В операторе мобильной связи МТС, который уже в начале января уведомил абонентов о росте тарифов, объяснили изменение стоимости услуг удорожанием содержания и строительства сетей. Ранее сообщалось, что в начале 2022 года вырастут цены на тарифы сотовой связи. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников заявил, что цены растут из-за того, что операторы вынуждены постоянно развивать сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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