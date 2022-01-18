«МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» поднимают стоимость тарифов

Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» Tele2 планируют повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщили источники на рынке связи.
«Вымпелком» в скором времени повысит цены на архивные тарифные планы на 10%, рассказали три источника газеты «Коммерсант». Они добавили, что с февраля стоимость тарифов возрастет у «МегаФона» и Tele2.
В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили информацию о возможном повышении цен и добавили, что заранее предупредят абонентов. В операторе мобильной связи МТС, который уже в начале января уведомил абонентов о росте тарифов, объяснили изменение стоимости услуг удорожанием содержания и строительства сетей.
Ранее сообщалось, что в начале 2022 года вырастут цены на тарифы сотовой связи. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников заявил, что цены растут из-за того, что операторы вынуждены постоянно развивать сети.
Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» Tele2 планируют повысить стоимость архивных тарифов. Об этом сообщили источники на рынке связи. «Вымпелком» в скором времени повысит цены на архивные тарифные планы на 10%, рассказали три источника газеты «Коммерсант». Они добавили, что с февраля стоимость тарифов возрастет у «МегаФона» и Tele2. В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили информацию о возможном повышении цен и добавили, что заранее предупредят абонентов. В операторе мобильной связи МТС, который уже в начале января уведомил абонентов о росте тарифов, объяснили изменение стоимости услуг удорожанием содержания и строительства сетей. Ранее сообщалось, что в начале 2022 года вырастут цены на тарифы сотовой связи. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников заявил, что цены растут из-за того, что операторы вынуждены постоянно развивать сети.