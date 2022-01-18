В тюрьмах Беларуси отбывают срок сотни россиян

19 января 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Сотни граждан РФ попали за решетку в Белоруссии (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Протесты в Белоруссии В СИЗО и тюрьмах Белоруссии находятся более 450 граждан России. Таковы данные посольства РФ в Минске. Правозащитники отмечают, что преследование минимум 11 из них связано с протестами августа 2020 года. «В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО», — пишет РБК со ссылкой на ответ дипмиссии. В российском посольстве подчеркивают, что это данные на 1 июля 2021 года. Эксперты Московской Хельсинкской группы говорят, что минимум 11 россиян отбывают сроки или ожидают приговора в СИЗО по делам, связанным с волной протестов августа 2020 года. Самый суровое наказание получил Дмитрий Попов — его осудили на 16 лет лишения свободы по нескольким уголовным статьям, в том числе, об организации массовых беспорядков. Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа 2021 года, после президентских выборов. Протестующие оказались не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Однако сам Лукашенко заявил, что деньги для некоторых протестующих идут из-за рубежа. В связи с этим он поручил усилить охрану границы страны по всему периметру, чтоб не допустить в республику иностранных боевиков, оружия и денег для финансирования беспорядков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В СИЗО и тюрьмах Белоруссии находятся более 450 граждан России. Таковы данные посольства РФ в Минске. Правозащитники отмечают, что преследование минимум 11 из них связано с протестами августа 2020 года. «В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО», — пишет РБК со ссылкой на ответ дипмиссии. В российском посольстве подчеркивают, что это данные на 1 июля 2021 года. Эксперты Московской Хельсинкской группы говорят, что минимум 11 россиян отбывают сроки или ожидают приговора в СИЗО по делам, связанным с волной протестов августа 2020 года. Самый суровое наказание получил Дмитрий Попов — его осудили на 16 лет лишения свободы по нескольким уголовным статьям, в том числе, об организации массовых беспорядков. Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа 2021 года, после президентских выборов. Протестующие оказались не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Однако сам Лукашенко заявил, что деньги для некоторых протестующих идут из-за рубежа. В связи с этим он поручил усилить охрану границы страны по всему периметру, чтоб не допустить в республику иностранных боевиков, оружия и денег для финансирования беспорядков.