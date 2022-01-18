Запрет начнет действовать с 28 января Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 28 января возобновил запреты на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время — с 23 до 6 часов. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации Свердловской области.

«Запретить оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности организации общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также организаций общественного питания, расположенных в аэропорту „Кольцово“, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах)», — говорится в тексте указа. В документе также отмечено, что запрет на оказание услуг общественного питания ночью не применяется до 27 января.

Строгий антикоронавирусный режим, запрещающий работу заведений общепита, был отменен 21 декабря 2021 года. До окончания QR-каникул глава региона разрешил предприятиям общественного питания работать по ночам, при условии проверки QR-кодов.

Скрин указа губернатора Свердловской области // pravo.gov66.ru

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