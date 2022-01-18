18 января 2022

Telegram-канал URA.RU попал в топ самых цитируемых в России за 2021 год

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
Telegram-канал URA.RU вошел в топ-30 самых цитируемых Фото:

Telegram-канал URA.RU занял 30-е место в рейтинге самых цитируемых в России по итогам 2021 года. Таковы данные агентства «Медиалогия», которое составило топ-лист на основе количества цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 января по 31 декабря минувшего года. В базе «Медиалогии» более 72 тысяч источников.

URA.RU в рейтинге находится рядом с каналами «Раньше всех. Ну почти», RT, ВЧК-ОГПУ, лидера ЛПДР Владимира Жириновского и журналиста Василия Уткина. Telegram-канал агентства уже несколько раз входил в топ по итогам отдельных месяцев.

Начиная с июня, URA.RU стабильно входит в топ-30 самых цитируемых. Наиболее цитируемыми в СМИ историями от нашего агентства в 2021 году стали тяжелая болезнь режиссера Андрея Звягинцева, решение Жириновского поставить себе шесть прививок от COVID (потом количество прививок, которые сделал политик, выросло до восьми), вызов актрисы Лии Ахеджаковой в Следственный комитет, заявление главы СК Александра Бастрыкина о том, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в интернете», а также высказывание лидера ЛДПР о том, что «самой прогнившей» частью России является юг страны.

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Telegram-канал URA.RU занял 30-е место в рейтинге самых цитируемых в России по итогам 2021 года. Таковы данные агентства «Медиалогия», которое составило топ-лист на основе количества цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 января по 31 декабря минувшего года. В базе «Медиалогии» более 72 тысяч источников. URA.RU в рейтинге находится рядом с каналами «Раньше всех. Ну почти», RT, ВЧК-ОГПУ, лидера ЛПДР Владимира Жириновского и журналиста Василия Уткина. Telegram-канал агентства уже несколько раз входил в топ по итогам отдельных месяцев. Начиная с июня, URA.RU стабильно входит в топ-30 самых цитируемых. Наиболее цитируемыми в СМИ историями от нашего агентства в 2021 году стали тяжелая болезнь режиссера Андрея Звягинцева, решение Жириновского поставить себе шесть прививок от COVID (потом количество прививок, которые сделал политик, выросло до восьми), вызов актрисы Лии Ахеджаковой в Следственный комитет, заявление главы СК Александра Бастрыкина о том, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в интернете», а также высказывание лидера ЛДПР о том, что «самой прогнившей» частью России является юг страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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