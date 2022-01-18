В СПЧ критикуют полицию ХМАО из-за проверки суицидов в больнице

По мнению правозащитницы Марины Ахмедовой, эта история нуждается в тщательном журналистском расследовании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член совета по правам человека при президенте России Владимире Путине, заместитель главреда журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова раскритиковала работу силовиков при проверке по факту самоубийства двух медсестер в травматологической больнице Сургута Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Об этом Ахмедова рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«После двух самоубийств проверка не выявила никаких нарушений в больнице. Это самый удивительный факт. Две сотрудницы погибают, а нарушений нет. Здесь нужно хорошее журналистское расследование, оно без следователей может ответить на многие вопросы», — написала правозащитница.

По мнению Ахмедовой, в госучреждениях России должна быть пересмотрена система субординации и взаимодействия между начальниками и подчиненными. «В наших госучреждениях должны пересмотреть вот это устарелое понимание слова „начальник“. Начальник — это точно не тот, кто измывается над персоналом», — заявила Ахмедова.

Муж погибшей медсестры Радик Ташмагамбетов рассказал URA.RU, что полиция отказала ему в возбуждении уголовного дела, не найдя для него оснований в ходе проверки. В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что сотрудники полиции проводили проверку по факту возможных преступлений в рамках статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

«В производстве Следственного комитета уже находится уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Сотрудники полиции проверяли заявления об угрозах убийством со стороны руководства. Ни одной, ни другой медсестре никто убийством или расправой не угрожал, поэтому было отказано в возбуждении дела по этой статье», — рассказала пресс-секретарь управления Ольга Абмайкина.

В департаменте здравоохранения ХМАО заявили, что речи об отсутствии нарушений среди руководства, которые бы могли привести к суицидам, не идет, потому как проверка продолжается. «По факту суицида депздравом Югры проводится комплексная проверка. Следственным управлением СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ведется расследование в рамках уголовного дела. Установление виновных и применение к ним мер ответственности возможны исключительно по итогам следствия», — комментируют ситуацию в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало о суициде двух медсестер в травматологии Сургута. Департамент здравоохранения округа начал проверку по этому факту, а СУ СКР по ХМАО возбудил уголовные дела. Расследование контролируют в центральном аппарате Следственного комитета.

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