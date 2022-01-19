Эрдоган хочет помирить Путина и Зеленского в Турции

19 января 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина в Турцию Фото: официальный сайт президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в страну российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Эрдоган хочет уладить разногласия между Москвой и Киевом. «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию», — передает ТАСС слова представителя турецкого лидера Ибрагима Калына. Ранее Эрдоган выступал с намерением участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом, передает Life . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в саммите России и Украины нет смысла, так как РФ не является стороной конфликта в Донбассе. Представитель президента подчеркнул, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения, уточняет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в страну российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Эрдоган хочет уладить разногласия между Москвой и Киевом. «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию», — передает ТАСС слова представителя турецкого лидера Ибрагима Калына. Ранее Эрдоган выступал с намерением участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом, передает Life. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в саммите России и Украины нет смысла, так как РФ не является стороной конфликта в Донбассе. Представитель президента подчеркнул, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения, уточняет RT.