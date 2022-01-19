Эрдоган хочет помирить Путина и Зеленского в Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина в Турцию Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в страну российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Эрдоган хочет уладить разногласия между Москвой и Киевом.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию», — передает ТАСС слова представителя турецкого лидера Ибрагима Калына.

Ранее Эрдоган выступал с намерением участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом, передает Life. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в саммите России и Украины нет смысла, так как РФ не является стороной конфликта в Донбассе. Представитель президента подчеркнул, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения, уточняет RT.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в страну российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Эрдоган хочет уладить разногласия между Москвой и Киевом. «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию», — передает ТАСС слова представителя турецкого лидера Ибрагима Калына. Ранее Эрдоган выступал с намерением участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом, передает Life. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в саммите России и Украины нет смысла, так как РФ не является стороной конфликта в Донбассе. Представитель президента подчеркнул, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения, уточняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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