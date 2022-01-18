Треть свердловских госслужащих отправляют на удаленку

Для других работодателей мера по удаленному формату работы носит рекомендательный характер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На удаленный формат работы в Свердловской области переходят 30% сотрудников органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Указ об этом размещен на портале правовой информации. Документ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

«Обеспечить перевод с 24 января 2022 года не менее 30 процентов гражданских служащих Свердловской области, муниципальных служащих и иных работников на дистанционную работу», — говорится в указе губернатора. Исключение составили медицинские организации, организации соцобслуживания, образовательные организации, пожарно-технические учреждения противопожарной службы. Они на дистанционный формат работы переведены не будут. «Для прочих работодателей эта мера носит рекомендательный характер», — отмечено в документе.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил работодателей перевести часть персонала на удаленную работу. Об этом он заявил на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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