Мишустин призвал перевести часть сотрудников на удаленку

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что на удаленку стоит в первую очередь перевести старшее поколение Фото:
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Коронавирус COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом сказал Михаил Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там где это возможно, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим», — сказал Михаил Мишустин на заседании, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».

Формат удаленной работы стал популярен в Московской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минтруде России. В 2022 году дистанционно трудятся около 5% сотрудников. Министерство также внесет в законодательство понятие дистанционной и удаленной работы, передает «Федеральное агентство новостей».

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом сказал Михаил Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 «Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там где это возможно, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим», — сказал Михаил Мишустин на заседании, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Формат удаленной работы стал популярен в Московской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минтруде России. В 2022 году дистанционно трудятся около 5% сотрудников. Министерство также внесет в законодательство понятие дистанционной и удаленной работы, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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