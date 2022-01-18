Мишустин призвал перевести часть сотрудников на удаленку

18 января 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что на удаленку стоит в первую очередь перевести старшее поколение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом сказал Михаил Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 «Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там где это возможно, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим», — сказал Михаил Мишустин на заседании, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Формат удаленной работы стал популярен в Московской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минтруде России. В 2022 году дистанционно трудятся около 5% сотрудников. Министерство также внесет в законодательство понятие дистанционной и удаленной работы, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом сказал Михаил Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 «Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там где это возможно, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим», — сказал Михаил Мишустин на заседании, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Формат удаленной работы стал популярен в Московской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минтруде России. В 2022 году дистанционно трудятся около 5% сотрудников. Министерство также внесет в законодательство понятие дистанционной и удаленной работы, передает «Федеральное агентство новостей».