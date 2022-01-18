18 января 2022

Челябинские власти просят бизнес отправить работников на дистант

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Заседание комитета ЗСО по социальной политике и комитета по законодательству. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт обратилась к работодателям из-за роста заражений коронавирусом (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Правительство Челябинской области просит работодателей начать перевод своих сотрудников на дистант в связи с ростом заболевания COVID. Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«Рекомендуем работодателям перевести 30% сотрудников на дистант. Если есть возможность, то и больше, как рекомендовал премьер [Михаил] Мишустин. Также на дистанционный режим рекомендуем перевести всех сотрудников старше 60 лет», — уточнила Гехт.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом он заявил на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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Правительство Челябинской области просит работодателей начать перевод своих сотрудников на дистант в связи с ростом заболевания COVID. Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «Рекомендуем работодателям перевести 30% сотрудников на дистант. Если есть возможность, то и больше, как рекомендовал премьер [Михаил] Мишустин. Также на дистанционный режим рекомендуем перевести всех сотрудников старше 60 лет», — уточнила Гехт. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом он заявил на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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