Челябинские власти просят бизнес отправить работников на дистант

Ирина Гехт обратилась к работодателям из-за роста заражений коронавирусом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Правительство Челябинской области просит работодателей начать перевод своих сотрудников на дистант в связи с ростом заболевания COVID. Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«Рекомендуем работодателям перевести 30% сотрудников на дистант. Если есть возможность, то и больше, как рекомендовал премьер [Михаил] Мишустин. Также на дистанционный режим рекомендуем перевести всех сотрудников старше 60 лет», — уточнила Гехт.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом он заявил на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.