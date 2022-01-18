Пятилетний ребенок из Березовского (Свердловская область) может потерять слух. Мальчика отказались госпитализировать в дневной стационар сурдологического отделения медицинского центра «Бонум» в Екатеринбурге. Одной из причин отказа могло стать нежелание мамы делать ПЦР-тест ребенку. Об этом URA.RU сообщила мама мальчика Марина Морозова.
«У сына экссудативный отит. Болезнь переходит в тугоухость, и это может стать причиной полной потери слуха. Врач сказала, что сыну лучше полежать под наблюдением врачей в дневном стационаре. При обращении в „Бонум“ нам предложили сдать ПЦР-тест, но я объяснила, что наша врач рекомендовала не делать лишних манипуляций с носом и ушами. Я предоставила анализы крови, мочи. Визуально видно, что сын не чихает, нет соплей и кашля, но это медиков не убедило. И нам отказали в госпитализации», — посетовала женщина.
По словам Марины, уже на этапе записи в «Бонум» она столкнулась с трудностями. «Нас записали в дневной стационар, которого по факту нет. Еще раньше я звонила уточнить, какие анализы подготовить, чтобы не ездить туда-сюда. Про ПЦР-тест тогда ни слова не сказали. Я бы сделала его платно — для уверенности, что медсестра очень аккуратно все делает и не навредит ребенку. Но меня не предупредили», — отметила Морозова.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в медицинский центр «Бонум». Официальный комментарий будет предоставлен позже. В региональном минздраве сообщили URA.RU, что в виду сохранения сложной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приказами минздрава Свердловской области, госпитализация пациентов и сопровождающих их лиц в стационары в ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» осуществляется при предоставлении отрицательного ПЦР- теста, полученного не ранее чем за 2 дня до поступления.
Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открыли круглосуточный пункт ПЦР-тестирования. Пункт открыла больница «РЖД-Медицина». Результаты тестов придут пациентам на электронную почту или его можно будет забрать в пункте сдачи анализа, у администратора. В СвЖД уточнили, что тестирование платное.
Пятилетний ребенок из Березовского (Свердловская область) может потерять слух. Мальчика отказались госпитализировать в дневной стационар сурдологического отделения медицинского центра «Бонум» в Екатеринбурге. Одной из причин отказа могло стать нежелание мамы делать ПЦР-тест ребенку. Об этом URA.RU сообщила мама мальчика Марина Морозова. «У сына экссудативный отит. Болезнь переходит в тугоухость, и это может стать причиной полной потери слуха. Врач сказала, что сыну лучше полежать под наблюдением врачей в дневном стационаре. При обращении в „Бонум“ нам предложили сдать ПЦР-тест, но я объяснила, что наша врач рекомендовала не делать лишних манипуляций с носом и ушами. Я предоставила анализы крови, мочи. Визуально видно, что сын не чихает, нет соплей и кашля, но это медиков не убедило. И нам отказали в госпитализации», — посетовала женщина. По словам Марины, уже на этапе записи в «Бонум» она столкнулась с трудностями. «Нас записали в дневной стационар, которого по факту нет. Еще раньше я звонила уточнить, какие анализы подготовить, чтобы не ездить туда-сюда. Про ПЦР-тест тогда ни слова не сказали. Я бы сделала его платно — для уверенности, что медсестра очень аккуратно все делает и не навредит ребенку. Но меня не предупредили», — отметила Морозова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в медицинский центр «Бонум». Официальный комментарий будет предоставлен позже. В региональном минздраве сообщили URA.RU, что в виду сохранения сложной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приказами минздрава Свердловской области, госпитализация пациентов и сопровождающих их лиц в стационары в ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» осуществляется при предоставлении отрицательного ПЦР- теста, полученного не ранее чем за 2 дня до поступления. Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открыли круглосуточный пункт ПЦР-тестирования. Пункт открыла больница «РЖД-Медицина». Результаты тестов придут пациентам на электронную почту или его можно будет забрать в пункте сдачи анализа, у администратора. В СвЖД уточнили, что тестирование платное.