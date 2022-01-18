В Екатеринбурге ребенок может остаться инвалидом из-за медиков. Его отказались лечить без ПЦР-теста

19 января 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

По словам женщины, уже на этапе записи в «Бонум» она столкнулась с трудностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пятилетний ребенок из Березовского (Свердловская область) может потерять слух. Мальчика отказались госпитализировать в дневной стационар сурдологического отделения медицинского центра «Бонум» в Екатеринбурге. Одной из причин отказа могло стать нежелание мамы делать ПЦР-тест ребенку. Об этом URA.RU сообщила мама мальчика Марина Морозова. «У сына экссудативный отит. Болезнь переходит в тугоухость, и это может стать причиной полной потери слуха. Врач сказала, что сыну лучше полежать под наблюдением врачей в дневном стационаре. При обращении в „Бонум“ нам предложили сдать ПЦР-тест, но я объяснила, что наша врач рекомендовала не делать лишних манипуляций с носом и ушами. Я предоставила анализы крови, мочи. Визуально видно, что сын не чихает, нет соплей и кашля, но это медиков не убедило. И нам отказали в госпитализации», — посетовала женщина. По словам Марины, уже на этапе записи в «Бонум» она столкнулась с трудностями. «Нас записали в дневной стационар, которого по факту нет. Еще раньше я звонила уточнить, какие анализы подготовить, чтобы не ездить туда-сюда. Про ПЦР-тест тогда ни слова не сказали. Я бы сделала его платно — для уверенности, что медсестра очень аккуратно все делает и не навредит ребенку. Но меня не предупредили», — отметила Морозова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в медицинский центр «Бонум». Официальный комментарий будет предоставлен позже. В региональном минздраве сообщили URA.RU, что в виду сохранения сложной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приказами минздрава Свердловской области, госпитализация пациентов и сопровождающих их лиц в стационары в ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» осуществляется при предоставлении отрицательного ПЦР- теста, полученного не ранее чем за 2 дня до поступления. Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открыли круглосуточный пункт ПЦР-тестирования. Пункт открыла больница «РЖД-Медицина». Результаты тестов придут пациентам на электронную почту или его можно будет забрать в пункте сдачи анализа, у администратора. В СвЖД уточнили, что тестирование платное. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пятилетний ребенок из Березовского (Свердловская область) может потерять слух. Мальчика отказались госпитализировать в дневной стационар сурдологического отделения медицинского центра «Бонум» в Екатеринбурге. Одной из причин отказа могло стать нежелание мамы делать ПЦР-тест ребенку. Об этом URA.RU сообщила мама мальчика Марина Морозова. «У сына экссудативный отит. Болезнь переходит в тугоухость, и это может стать причиной полной потери слуха. Врач сказала, что сыну лучше полежать под наблюдением врачей в дневном стационаре. При обращении в „Бонум“ нам предложили сдать ПЦР-тест, но я объяснила, что наша врач рекомендовала не делать лишних манипуляций с носом и ушами. Я предоставила анализы крови, мочи. Визуально видно, что сын не чихает, нет соплей и кашля, но это медиков не убедило. И нам отказали в госпитализации», — посетовала женщина. По словам Марины, уже на этапе записи в «Бонум» она столкнулась с трудностями. «Нас записали в дневной стационар, которого по факту нет. Еще раньше я звонила уточнить, какие анализы подготовить, чтобы не ездить туда-сюда. Про ПЦР-тест тогда ни слова не сказали. Я бы сделала его платно — для уверенности, что медсестра очень аккуратно все делает и не навредит ребенку. Но меня не предупредили», — отметила Морозова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в медицинский центр «Бонум». Официальный комментарий будет предоставлен позже. В региональном минздраве сообщили URA.RU, что в виду сохранения сложной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приказами минздрава Свердловской области, госпитализация пациентов и сопровождающих их лиц в стационары в ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» осуществляется при предоставлении отрицательного ПЦР- теста, полученного не ранее чем за 2 дня до поступления. Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открыли круглосуточный пункт ПЦР-тестирования. Пункт открыла больница «РЖД-Медицина». Результаты тестов придут пациентам на электронную почту или его можно будет забрать в пункте сдачи анализа, у администратора. В СвЖД уточнили, что тестирование платное.