На вокзале Екатеринбурга открыли пункт ПЦР-тестирования

14 января 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

На железнодорожном вокзале Екатеринбург начал работу пункт ПЦР-тестирования граждан Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На железнодорожном вокзале Екатеринбурга открыли круглосуточный пункт ПЦР-тестирования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловских железных дорог. «На железнодорожном вокзале Екатеринбурга начал работу пункт ПЦР-тестирования граждан. Теперь сдать анализ на коронавирусную инфекцию можно сразу по приезду в город или отправляясь в поездку», — говорится в пресс-релизе организации. В СвЖД добавили, что на выбор посетителя предлагается два варианта: экспресс-тестирование с готовностью результата до 3 часов, и стандартное — с готовностью в течение суток с момента забора биоматериала. Пункт открыла больница «РЖД-Медицина». Результаты тестов придут пациентам на электронную почту или его можно будет забрать в пункте сдачи анализа, у администратора. В СвЖД уточнили, что тестирование платное. По их мнению, такой пункт прямо на станции позволит пассажирам воспользоваться услугой во время командировок или прямо перед отправлением. Ранее сообщалось, что в Свердловской области резко увеличилось число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Если на 13 января стало известно о 410 новых заболевших, то на следующий день, 14 января, в регионе добавилось еще 536 пациентов с COVID. Свердловские санврачи приняли решение отправлять ПЦР-тесты населения в два сибирских центра на обнаружение нового штамма «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга открыли круглосуточный пункт ПЦР-тестирования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловских железных дорог. «На железнодорожном вокзале Екатеринбурга начал работу пункт ПЦР-тестирования граждан. Теперь сдать анализ на коронавирусную инфекцию можно сразу по приезду в город или отправляясь в поездку», — говорится в пресс-релизе организации. В СвЖД добавили, что на выбор посетителя предлагается два варианта: экспресс-тестирование с готовностью результата до 3 часов, и стандартное — с готовностью в течение суток с момента забора биоматериала. Пункт открыла больница «РЖД-Медицина». Результаты тестов придут пациентам на электронную почту или его можно будет забрать в пункте сдачи анализа, у администратора. В СвЖД уточнили, что тестирование платное. По их мнению, такой пункт прямо на станции позволит пассажирам воспользоваться услугой во время командировок или прямо перед отправлением. Ранее сообщалось, что в Свердловской области резко увеличилось число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Если на 13 января стало известно о 410 новых заболевших, то на следующий день, 14 января, в регионе добавилось еще 536 пациентов с COVID. Свердловские санврачи приняли решение отправлять ПЦР-тесты населения в два сибирских центра на обнаружение нового штамма «Омикрон».