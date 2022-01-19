Миротворцы России покинули Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы и акция
Миротворцы были в Казахстане в рамках миссии ОДКБ Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в РФ из Казахстана. С ними вылетел командующий, генерал Андрей Сердюков. Страну покинули четыре последних самолета с российскими военными.

«Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в Россию», — передает РИА «Новости». Военные пробыли в Казахстане около двух недель.

Миротворцы России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за массовых беспорядков, которые начались в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли сотни людей, тысячи были ранены.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в РФ из Казахстана. С ними вылетел командующий, генерал Андрей Сердюков. Страну покинули четыре последних самолета с российскими военными. «Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в Россию», — передает РИА «Новости». Военные пробыли в Казахстане около двух недель. Миротворцы России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за массовых беспорядков, которые начались в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли сотни людей, тысячи были ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...