Миротворцы России покинули Казахстан

Миротворцы были в Казахстане в рамках миссии ОДКБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в РФ из Казахстана. С ними вылетел командующий, генерал Андрей Сердюков. Страну покинули четыре последних самолета с российскими военными.

«Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в Россию», — передает РИА «Новости». Военные пробыли в Казахстане около двух недель.

Миротворцы России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за массовых беспорядков, которые начались в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли сотни людей, тысячи были ранены.