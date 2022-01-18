Прокуратуру заинтересовало ЧП с первоклассником в Екатеринбурге

Мальчик забыл варежки и сильно замерз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по факту ЧП с первоклассником. Мальчик во время урока физкультуры отморозил кисти рук. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ об обморожении кистей рук первоклассника на уроке физкультуры. В ходе надзорных мероприятий будут выяснены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса», — объяснила представитель ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что мама ученика школы №98 сообщила в соцсетях, что ее сын получил обморожение кистей рук во время занятий физкультурой. Мальчик забыл варежки в рюкзаке, но педагог, по утверждению родительницы, не обратил внимания на жалобу ребенка.

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