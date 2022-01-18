Инсайд: свердловский министр получил травму в первый день работы

Вячеслав Ярин первый день работает в статусе министра Свердловской областиФото: страница Вячеслава Ярина в Facebook
Свердловский министр внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин, назначенный 18 января, получил травму в первый день в новой должности. По словам источника URA.RU в областной власти, глава ведомства повредил ногу.
«У Ярина травма ноги. При каких обстоятельствах [получена] — пока непонятно», — передал собеседник, близкий к областному правительству. Связаться с самим министром оперативно не удалось. Он не ответил URA.RU на звонок и сообщение в мессенджере.
За полгода это уже третья травма ноги среди членов свердловского правительства. В сентябре повредился губернатор Евгений Куйвашев. Он появлялся на публике с тростью, но утверждал, что повреждение несерьезное, точные обстоятельства инцидента не раскрывались. Через две недели после этого ногу травмировал замгубернатора Азат Салихов: он получил вывих, выходя из служебной машины.
О назначении Ярина на пост главы министерства было официально объявлено 18 января. До повышения он несколько лет работал в должности замминистра. Теперь уже бывший руководитель ведомства Василий Козлов тоже получил повышение: он стал заместителем губернатора Куйвашева.
Свердловский министр внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин, назначенный 18 января, получил травму в первый день в новой должности. По словам источника URA.RU в областной власти, глава ведомства повредил ногу. «У Ярина травма ноги. При каких обстоятельствах [получена] — пока непонятно», — передал собеседник, близкий к областному правительству. Связаться с самим министром оперативно не удалось. Он не ответил URA.RU на звонок и сообщение в мессенджере. За полгода это уже третья травма ноги среди членов свердловского правительства. В сентябре повредился губернатор Евгений Куйвашев. Он появлялся на публике с тростью, но утверждал, что повреждение несерьезное, точные обстоятельства инцидента не раскрывались. Через две недели после этого ногу травмировал замгубернатора Азат Салихов: он получил вывих, выходя из служебной машины. О назначении Ярина на пост главы министерства было официально объявлено 18 января. До повышения он несколько лет работал в должности замминистра. Теперь уже бывший руководитель ведомства Василий Козлов тоже получил повышение: он стал заместителем губернатора Куйвашева.