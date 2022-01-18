Инсайд: свердловский министр получил травму в первый день работы

19 января 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Вячеслав Ярин первый день работает в статусе министра Свердловской области Фото: страница Вячеслава Ярина в Facebook Свердловский министр внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин, назначенный 18 января, получил травму в первый день в новой должности. По словам источника URA.RU в областной власти, глава ведомства повредил ногу. «У Ярина травма ноги. При каких обстоятельствах [получена] — пока непонятно», — передал собеседник, близкий к областному правительству. Связаться с самим министром оперативно не удалось. Он не ответил URA.RU на звонок и сообщение в мессенджере. За полгода это уже третья травма ноги среди членов свердловского правительства. В сентябре повредился губернатор Евгений Куйвашев. Он появлялся на публике с тростью, но утверждал, что повреждение несерьезное, точные обстоятельства инцидента не раскрывались. Через две недели после этого ногу травмировал замгубернатора Азат Салихов: он получил вывих, выходя из служебной машины. О назначении Ярина на пост главы министерства было официально объявлено 18 января. До повышения он несколько лет работал в должности замминистра. Теперь уже бывший руководитель ведомства Василий Козлов тоже получил повышение: он стал заместителем губернатора Куйвашева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский министр внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин, назначенный 18 января, получил травму в первый день в новой должности. По словам источника URA.RU в областной власти, глава ведомства повредил ногу. «У Ярина травма ноги. При каких обстоятельствах [получена] — пока непонятно», — передал собеседник, близкий к областному правительству. Связаться с самим министром оперативно не удалось. Он не ответил URA.RU на звонок и сообщение в мессенджере. За полгода это уже третья травма ноги среди членов свердловского правительства. В сентябре повредился губернатор Евгений Куйвашев. Он появлялся на публике с тростью, но утверждал, что повреждение несерьезное, точные обстоятельства инцидента не раскрывались. Через две недели после этого ногу травмировал замгубернатора Азат Салихов: он получил вывих, выходя из служебной машины. О назначении Ярина на пост главы министерства было официально объявлено 18 января. До повышения он несколько лет работал в должности замминистра. Теперь уже бывший руководитель ведомства Василий Козлов тоже получил повышение: он стал заместителем губернатора Куйвашева.