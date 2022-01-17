Куйвашев назначил нового замгубернатора и министра. Инсайды URA.RU подтвердились

18 января 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев принял важное для правительства кадровое решение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов назначен заместителем губернатора Евгения Куйвашева. Освободившийся пост руководителя ведомства занял замминистра Вячеслав Ярин. Такие решения официально принял глава региона, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Евгений Куйвашев назначил Василия Козлова на пост заместителя губернатора. Новым министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по решению губернатора назначен Вячеслав Ярин, занимавший пост замминистра», — рассказали в департаменте. URA.RU сообщало о скором назначении Ярина 14 января в рубрике «Инсайды». По неофициальной информации, чиновник приходится родственником главе управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину. Тогда же источники сообщали, что прежний министр будет повышен: Козлову предложили стать новым заместителем Куйвашева. Появление еще одного заместителя губернатора 13 января анонсировал сам Куйвашев в ходе большой пресс-конференции. Глава региона дал понять, что после того, как новый член правительства будет найден и назначен, решится вопрос с распределением полномочий между всеми замами. Впервые тема поднималась еще осенью 2021-го, но вернуться к ней решили лишь спустя несколько месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов назначен заместителем губернатора Евгения Куйвашева. Освободившийся пост руководителя ведомства занял замминистра Вячеслав Ярин. Такие решения официально принял глава региона, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Евгений Куйвашев назначил Василия Козлова на пост заместителя губернатора. Новым министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по решению губернатора назначен Вячеслав Ярин, занимавший пост замминистра», — рассказали в департаменте. URA.RU сообщало о скором назначении Ярина 14 января в рубрике «Инсайды». По неофициальной информации, чиновник приходится родственником главе управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину. Тогда же источники сообщали, что прежний министр будет повышен: Козлову предложили стать новым заместителем Куйвашева. Появление еще одного заместителя губернатора 13 января анонсировал сам Куйвашев в ходе большой пресс-конференции. Глава региона дал понять, что после того, как новый член правительства будет найден и назначен, решится вопрос с распределением полномочий между всеми замами. Впервые тема поднималась еще осенью 2021-го, но вернуться к ней решили лишь спустя несколько месяцев.