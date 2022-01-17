Свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов назначен заместителем губернатора Евгения Куйвашева. Освободившийся пост руководителя ведомства занял замминистра Вячеслав Ярин. Такие решения официально принял глава региона, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики.
«Евгений Куйвашев назначил Василия Козлова на пост заместителя губернатора. Новым министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по решению губернатора назначен Вячеслав Ярин, занимавший пост замминистра», — рассказали в департаменте.
URA.RU сообщало о скором назначении Ярина 14 января в рубрике «Инсайды». По неофициальной информации, чиновник приходится родственником главе управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину. Тогда же источники сообщали, что прежний министр будет повышен: Козлову предложили стать новым заместителем Куйвашева.
Появление еще одного заместителя губернатора 13 января анонсировал сам Куйвашев в ходе большой пресс-конференции. Глава региона дал понять, что после того, как новый член правительства будет найден и назначен, решится вопрос с распределением полномочий между всеми замами. Впервые тема поднималась еще осенью 2021-го, но вернуться к ней решили лишь спустя несколько месяцев.
Свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов назначен заместителем губернатора Евгения Куйвашева. Освободившийся пост руководителя ведомства занял замминистра Вячеслав Ярин. Такие решения официально принял глава региона, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Евгений Куйвашев назначил Василия Козлова на пост заместителя губернатора. Новым министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по решению губернатора назначен Вячеслав Ярин, занимавший пост замминистра», — рассказали в департаменте. URA.RU сообщало о скором назначении Ярина 14 января в рубрике «Инсайды». По неофициальной информации, чиновник приходится родственником главе управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину. Тогда же источники сообщали, что прежний министр будет повышен: Козлову предложили стать новым заместителем Куйвашева. Появление еще одного заместителя губернатора 13 января анонсировал сам Куйвашев в ходе большой пресс-конференции. Глава региона дал понять, что после того, как новый член правительства будет найден и назначен, решится вопрос с распределением полномочий между всеми замами. Впервые тема поднималась еще осенью 2021-го, но вернуться к ней решили лишь спустя несколько месяцев.