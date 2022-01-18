Новый свердловский министр получил первые задачи

Вячеслав Ярин стал новым министром внешнеэкономических связей Среднего Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский министр внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин, назначенный 18 января, будет искать новые рынки экспорта для региона и развивать связи с зарубежными государствами. О таких планах рассказал сам чиновник на своей странице в Facebook.

«Министерство продолжит активно расширять внешнеэкономические связи, содействовать экспортной деятельности, открывать для Среднего Урала новые рынки и помогать укрепляться на уже занятых, помогать в это непростое время развивать взаимовыгодное и полезное для нас международное сотрудничество. В фокусе внимания, прежде всего, интересы жителей Свердловской области», — написал Вячеслав Ярин.

По словам министра, он и его команда «заряжены на активную и эффективную работу». Ярин поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за доверие.

О назначении Ярина на пост главы министерства было официально объявлено 18 января. До повышения он несколько лет работал в должности замминистра. Неофициально считается, что чиновник приходится родственником главе управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину. Теперь уже бывший министр Василий Козлов тоже получил получил повышение: он стал заместителем губернатора Евгения Куйвашева.

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