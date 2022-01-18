Главный челябинский полицейский выдвинул ГИБДД новые требования

От ГИБДД Челябинской области потребовали усилить профилактику ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков потребовал от руководства ГИБДД региона принять срочные меры по профилактике ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, это требование выдвинуто на совещании с руководителями подразделений Госавтоинспекции. Скоков обратил внимание на рост ДТП с участием пешеходов.

«Такое положение дел недопустимо. Жизнь и здоровье наших граждан должны быть в приоритете у сотрудников полиции. Необходимо выработать дополнительный комплекс мер», — заявил Скоков.

Генерал потребовал, чтобы экипажи ДПС в вечернее и ночное время несли службу только с включенными проблесковыми маячками, чтобы участники дорожного движения могли обратиться за помощью. Начальник главка также заявил, что руководители всех уровней должны прежде всего сами проявлять высокие профессиональные и моральные качества, а потом уже требовать этого от подчиненных.

Скоков заступил на должность начальника ГУ МВД по региону с 10 января. В эти дни он знакомится с коллективами отделов полиции Челябинска.

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