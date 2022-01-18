Власти опровергли стройку нового аэропорта в Екатеринбурге

Второго аэропорта в агломерации Екатеринбурга не будет. Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам рынка недвижимости в регионе в 2021 году сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
«Давайте так, есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет», — сказал Волков, передает корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Об этом стало известно из документа генплана Екатеринбурга, который был опубликован на сайте мэрии. На данный момент, в аэропорту города Кольцово планируется реконструкция, в рамках которой изменят аэровокзальную площадь, построят многоуровневый паркинг, новые здания терминалов и грузовой комплекс, а также «выстелят» третью взлетно-посадочную полосу. Процесс реконструкции уже прошел историко-культурную экспертизу.
Второго аэропорта в агломерации Екатеринбурга не будет. Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам рынка недвижимости в регионе в 2021 году сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. «Давайте так, есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет», — сказал Волков, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Об этом стало известно из документа генплана Екатеринбурга, который был опубликован на сайте мэрии. На данный момент, в аэропорту города Кольцово планируется реконструкция, в рамках которой изменят аэровокзальную площадь, построят многоуровневый паркинг, новые здания терминалов и грузовой комплекс, а также «выстелят» третью взлетно-посадочную полосу. Процесс реконструкции уже прошел историко-культурную экспертизу.