Власти опровергли стройку нового аэропорта в Екатеринбурге

19 января 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Второго аэропорта в агломерации Екатеринбурга не будет. Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам рынка недвижимости в регионе в 2021 году сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. «Давайте так, есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет», — сказал Волков, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Об этом стало известно из документа генплана Екатеринбурга, который был опубликован на сайте мэрии. На данный момент, в аэропорту города Кольцово планируется реконструкция, в рамках которой изменят аэровокзальную площадь, построят многоуровневый паркинг, новые здания терминалов и грузовой комплекс, а также «выстелят» третью взлетно-посадочную полосу. Процесс реконструкции уже прошел историко-культурную экспертизу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Второго аэропорта в агломерации Екатеринбурга не будет. Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам рынка недвижимости в регионе в 2021 году сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. «Давайте так, есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет», — сказал Волков, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Об этом стало известно из документа генплана Екатеринбурга, который был опубликован на сайте мэрии. На данный момент, в аэропорту города Кольцово планируется реконструкция, в рамках которой изменят аэровокзальную площадь, построят многоуровневый паркинг, новые здания терминалов и грузовой комплекс, а также «выстелят» третью взлетно-посадочную полосу. Процесс реконструкции уже прошел историко-культурную экспертизу.