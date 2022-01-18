18 января 2022

Власти опровергли стройку нового аэропорта в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, кольцово, самолеты
Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет Фото:

Второго аэропорта в агломерации Екатеринбурга не будет. Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам рынка недвижимости в регионе в 2021 году сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

«Давайте так, есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет», — сказал Волков, передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Об этом стало известно из документа генплана Екатеринбурга, который был опубликован на сайте мэрии. На данный момент, в аэропорту города Кольцово планируется реконструкция, в рамках которой изменят аэровокзальную площадь, построят многоуровневый паркинг, новые здания терминалов и грузовой комплекс, а также «выстелят» третью взлетно-посадочную полосу. Процесс реконструкции уже прошел историко-культурную экспертизу.

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Второго аэропорта в агломерации Екатеринбурга не будет. Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам рынка недвижимости в регионе в 2021 году сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. «Давайте так, есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет», — сказал Волков, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Об этом стало известно из документа генплана Екатеринбурга, который был опубликован на сайте мэрии. На данный момент, в аэропорту города Кольцово планируется реконструкция, в рамках которой изменят аэровокзальную площадь, построят многоуровневый паркинг, новые здания терминалов и грузовой комплекс, а также «выстелят» третью взлетно-посадочную полосу. Процесс реконструкции уже прошел историко-культурную экспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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