Банк-банкрот требует признать банкротом проблемный пермский завод

Проблемный завод задолжал своему бывшему кредитору Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский промышленный банк намерен обратиться в суд с требованием признать банкротом ОАО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ, Александровск, Пермский край). Информация содержится на сайте Федресурса.

«ООО „Российский промышленный банк“ сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ОАО „Александровский машиностроительный завод“ несостоятельным (банкротом). В связи с наличием у него признаков банкротства, установленных федеральным законом „О несостоятельности“», — говорится в сообщении.

Российский промышленный банк являлся кредитором предприятия. Ранее он добился взыскания в суде с АМЗ 75 млн рублей задолженности по кредитному договору, заключенному в 2014 году, а также неустойки в размере 23,1 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил заявление банка о взыскании на имущество, которое завод заложил кредитной организации: корпуса завода и несколько земельных участков.

В 2016 году ООО «КБ «Роспромбанк» прекратило финансовую деятельность в связи с отзывом лицензии Центробанком. Финансовый регулятор установил, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в активы низкого качества. Позже кредитная организация была признана банкротом.

URA.RU рассказывало о финансовых проблемах Александровского машзавода. В 2021 году его задолженность, по данным УФССП Пермского края составляла порядка 2 млрд рублей. Имущество предприятия было арестовано.

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