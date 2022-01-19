В Кремле рассказали об отношении Путина к Назарбаеву

Президент РФ Владимир Путин сохраняет теплые отношения с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И обращение последнего к нации 18 января расценивают как «исключительно внутреннее дело Казахстана», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Это [обращение Нурсултана Назарбаева к нации] — иcключительно внутреннее дело Казахстана. У президента РФ очень теплые отношения и с действующим президентом, и с первым президентом Казахстана. Эти отношения сохраняются. Совсем недавно они все вместе общались в Санкт-Петербурге. Действующий глава государства — господин Токаев, и это является для нас основополагающим моментом. Остальное — внутреннее дело Казахстана», — отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин сохраняет теплые отношения с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И обращение последнего к нации 18 января расценивают как «исключительно внутреннее дело Казахстана», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это [обращение Нурсултана Назарбаева к нации] — иcключительно внутреннее дело Казахстана. У президента РФ очень теплые отношения и с действующим президентом, и с первым президентом Казахстана. Эти отношения сохраняются. Совсем недавно они все вместе общались в Санкт-Петербурге. Действующий глава государства — господин Токаев, и это является для нас основополагающим моментом. Остальное — внутреннее дело Казахстана», — отметил Песков. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник 18 января впервые после январских протестов обратился к нации. Эксперты расценивают это обращение как завершение транзита власти в республике и укрепление президента Касым-Жомарта Токаева.