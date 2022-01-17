Токаев снимает родственников Назарбаева с ключевых постов

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого замглавы комитета нацбезопасности Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого заместителя главы комитета нацбезопасности племянника экс-главы республики Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Соответствующее распоряжение Токаева опубликовано на сайте президента.

«Распоряжением Главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — сообщается на сайте президента Казахстана. Информация опубликована 17 января.

Ранее турецкое издание Türkiye назвало Самата Абиша организатором массовых беспорядков в Казахстане. Как писало СМИ со ссылкой на слова высокопоставленных источников в республике, экс-заместитель главы комитета нацбезопасности страны руководил террористами в Алма-Аты.

В последние дни родственники Назарбаева лишаются ключевых должностей в национальных компаниях. Например, свои посты в компаниях QazaqGaz «КазТрансОйл» и «Атамекен» покинули зятья экс-президента Казахстана Кайрат Шарипбаев, Димаш Досанов и Тимур Кулибаев.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого заместителя главы комитета нацбезопасности племянника экс-главы республики Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Соответствующее распоряжение Токаева опубликовано на сайте президента. «Распоряжением Главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — сообщается на сайте президента Казахстана. Информация опубликована 17 января. Ранее турецкое издание Türkiye назвало Самата Абиша организатором массовых беспорядков в Казахстане. Как писало СМИ со ссылкой на слова высокопоставленных источников в республике, экс-заместитель главы комитета нацбезопасности страны руководил террористами в Алма-Аты. В последние дни родственники Назарбаева лишаются ключевых должностей в национальных компаниях. Например, свои посты в компаниях QazaqGaz «КазТрансОйл» и «Атамекен» покинули зятья экс-президента Казахстана Кайрат Шарипбаев, Димаш Досанов и Тимур Кулибаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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