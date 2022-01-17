Токаев снимает родственников Назарбаева с ключевых постов

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого замглавы комитета нацбезопасности Фото: официальный сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого заместителя главы комитета нацбезопасности племянника экс-главы республики Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Соответствующее распоряжение Токаева опубликовано на сайте президента.

«Распоряжением Главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — сообщается на сайте президента Казахстана. Информация опубликована 17 января.

Ранее турецкое издание Türkiye назвало Самата Абиша организатором массовых беспорядков в Казахстане. Как писало СМИ со ссылкой на слова высокопоставленных источников в республике, экс-заместитель главы комитета нацбезопасности страны руководил террористами в Алма-Аты.

В последние дни родственники Назарбаева лишаются ключевых должностей в национальных компаниях. Например, свои посты в компаниях QazaqGaz «КазТрансОйл» и «Атамекен» покинули зятья экс-президента Казахстана Кайрат Шарипбаев, Димаш Досанов и Тимур Кулибаев.

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