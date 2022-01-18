Кураев вступился за курганскую учительницу, отрицавшую Бога

Богослов Андрей Кураев считает, что учитель имеет право говорить о личных вкусах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Педагог имеет право говорить о личных вкусах, но не должен требовать от детей соглашаться с этими вкусами. Об этом заявил богослов и общественный деятель, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев, комментируя скандал с курганской учительницей биологии, обвиненной в оскорблении чувств верующих.

«Если учительница употребляла фразы „на мой взгляд“, „я убеждена, что бога нет“ — совершенно допустимые нормальные фразы. Педагог имеет право оставаться человеком и сказать: „Я болею за такую-то футбольную команду, мне не нравится такой-то писатель“. А требовать от детей согласия со своими личными вкусами педагог права не имеет. Переступила ли учительница эту черту, я не знаю», — сказал Андрей Кураев в эфире «Москва24».

Доктор педагогических наук Евгений Ямбург считает, что наказывать педагога не за что, хотя он неправ. «Есть такие вопросы, которые неприлично ставить: во что веруешь, сколько получаешь денег, с кем живешь. В многоконфессионально, многонациональной стране школа должна оставаться светской, но светской не означает быть агрессивно-атеистической», — сказал Ямбург.

Ранее URA.RU писало, что ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих и высказали претензии к качеству подачи учебного материала. В пресс-службе мэрии Кургана ответили, что слова учителя были неправильно истолкованы. Дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. После инцидента в образовательных организациях Кургана обещали провести разъяснительную работу с учителями о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы. Позже ученики школы №5 Кургана вступились за преподавателя.

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