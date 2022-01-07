Врачи назвали главные обследования для диагностики болезней

Какую медицинскую чекап-программу нужно проходить ежегодно

07 января 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Особое внимание стоит уделить сердцу и сосудам Фото: Анна Майорова © URA.RU Одними из важнейших обследований, которое обычно назначается доктором раз в год, является оценка показателей печени, почек, сердца. Исходя из этих данных можно распознать заболевания на ранней стадии. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко. «Из базовых анализов необходимо сдавать общий анализ крови, мочи, также биохимический анализ крови. Туда должны входить показатели, благодаря которым оценивается состояние печени — аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин общий и прямой, щелочная фосфатаза. Анализ покажет и функции почек — креатинин, и определение электролитов в крови (натрий, калий, кальций). Необходимо посмотреть и уровень холестерина. Еще один важный анализ — электрокардиограмма, тиреотропный гормон (ТТГ), отвечающий за функцию щитовидной железы, и уровень глюкозы в крови, от которого зависит диагностика преддиабета и сахарного диабета у человека», — отметил он в разговоре с журналистами агентства. Врачи призывают серьезнее относиться к своему здоровью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ткаченко добавил, что если в каком-нибудь из анализов будут отклонения, необходимо обратиться к специалисту для более детального обследования организма. Это базовый набор, который позволяет провести «скрининг» здоровья. Все обследования специалист советует сдавать самостоятельно каждый год. Петр Ткаченко убежден, что россиянам не стоит игнорировать государственные программы диспансеризации в поликлиниках и больницах. Помимо вышеперечисленных обследований, также включающих флюорографию, процедура предполагает прохождение невролога, офтальмолога, уролога (для мужчин), гинеколога и маммолога (для женщин). В ряде случаев назначается исследование крови на онкомаркеры. После прохождения диспансеризации и нахождения проблемы пациента всегда отправят к более узкому специалисту. «Сама идея диспансеризации населения в России очень хорошая и правильная. Диагностика болезней на ранних сроках — это намного лучше, чем разбираться с последствиями запущенного недуга. Проще и дешевле», — резюмировал специалист. Специалисты собрали полный список ежегодных обследований Фото: Анна Майорова © URA.RU Терапевт Лариса Алексеева также считает, что у каждого есть возможность предотвратить ряд болезней на ранних стадиях. Для этого важно соблюдать всего несколько правил, одно из которых — регулярные обследования. «Своевременная диагностика — это самое малое, что может сделать для себя каждый гражданин. Кроме того, при малейших признаках болезни — будь то простуда, физическая боль — нужно обращаться напрямую к специалистам, а не заниматься самолечением, не терпеть и не ждать, когда пройдет само. Медицинская помощь теперь доступна», — объяснила она. По мнению экспертов, среди городских жителей в последние годы больше всего преобладают аутоиммунные и аллергические заболевания — на это и нужно обратить внимание при ежегодном обследовании. Так, если раньше проблемы с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом выявлялись у граждан пожилого возраста, то теперь все чаще — у молодых людей. Об этом предупредил кардиолог, хирург, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Федоров. Болезни, присущие пожилым людям, теперь встречаются у россиян молодого возраста Фото: Анна Майорова © URA.RU «Трудно сказать, с чем это [„молодость“ болезней] связано. Один из вариантов — улучшение их диагностики в России, второй — они действительно возникают у более молодых. Зачастую мы видим инфаркты у 40-летних, это, к сожалению, правда», — заявил он. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что самой распространенной причиной смертности среди россиян стали сердечно-сосудистые заболевания Ситуацию усугубляет коронавирусная инфекция: было выявлено, что постковидный синдром влияет на сосуды, вызывая ишемическую болезнь сердца и последующий инфаркт. Однако лучший способ профилактики, в том числе «помолодевших» болезней, по неизменному мнению врачей —отсутствие вредных привычек, особенно курения, периодическое насыщение клеток кислородом (этому помогает любая физическая активность) и полноценный рацион, нужный для витаминизации организма и профилактики проблем. Помочь выявить неполадки в организме на ранней стадии могут ежегодные бесплатные обследования в государственных больницах и поликлиниках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одними из важнейших обследований, которое обычно назначается доктором раз в год, является оценка показателей печени, почек, сердца. Исходя из этих данных можно распознать заболевания на ранней стадии. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко. «Из базовых анализов необходимо сдавать общий анализ крови, мочи, также биохимический анализ крови. Туда должны входить показатели, благодаря которым оценивается состояние печени — аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин общий и прямой, щелочная фосфатаза. Анализ покажет и функции почек — креатинин, и определение электролитов в крови (натрий, калий, кальций). Необходимо посмотреть и уровень холестерина. Еще один важный анализ — электрокардиограмма, тиреотропный гормон (ТТГ), отвечающий за функцию щитовидной железы, и уровень глюкозы в крови, от которого зависит диагностика преддиабета и сахарного диабета у человека», — отметил он в разговоре с журналистами агентства. Ткаченко добавил, что если в каком-нибудь из анализов будут отклонения, необходимо обратиться к специалисту для более детального обследования организма. Это базовый набор, который позволяет провести «скрининг» здоровья. Все обследования специалист советует сдавать самостоятельно каждый год. Петр Ткаченко убежден, что россиянам не стоит игнорировать государственные программы диспансеризации в поликлиниках и больницах. Помимо вышеперечисленных обследований, также включающих флюорографию, процедура предполагает прохождение невролога, офтальмолога, уролога (для мужчин), гинеколога и маммолога (для женщин). В ряде случаев назначается исследование крови на онкомаркеры. После прохождения диспансеризации и нахождения проблемы пациента всегда отправят к более узкому специалисту. «Сама идея диспансеризации населения в России очень хорошая и правильная. Диагностика болезней на ранних сроках — это намного лучше, чем разбираться с последствиями запущенного недуга. Проще и дешевле», — резюмировал специалист. Терапевт Лариса Алексеева также считает, что у каждого есть возможность предотвратить ряд болезней на ранних стадиях. Для этого важно соблюдать всего несколько правил, одно из которых — регулярные обследования. «Своевременная диагностика — это самое малое, что может сделать для себя каждый гражданин. Кроме того, при малейших признаках болезни — будь то простуда, физическая боль — нужно обращаться напрямую к специалистам, а не заниматься самолечением, не терпеть и не ждать, когда пройдет само. Медицинская помощь теперь доступна», — объяснила она. По мнению экспертов, среди городских жителей в последние годы больше всего преобладают аутоиммунные и аллергические заболевания — на это и нужно обратить внимание при ежегодном обследовании. Так, если раньше проблемы с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом выявлялись у граждан пожилого возраста, то теперь все чаще — у молодых людей. Об этом предупредил кардиолог, хирург, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Федоров. «Трудно сказать, с чем это [„молодость“ болезней] связано. Один из вариантов — улучшение их диагностики в России, второй — они действительно возникают у более молодых. Зачастую мы видим инфаркты у 40-летних, это, к сожалению, правда», — заявил он. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что самой распространенной причиной смертности среди россиян стали сердечно-сосудистые заболевания Ситуацию усугубляет коронавирусная инфекция: было выявлено, что постковидный синдром влияет на сосуды, вызывая ишемическую болезнь сердца и последующий инфаркт. Однако лучший способ профилактики, в том числе «помолодевших» болезней, по неизменному мнению врачей —отсутствие вредных привычек, особенно курения, периодическое насыщение клеток кислородом (этому помогает любая физическая активность) и полноценный рацион, нужный для витаминизации организма и профилактики проблем. Помочь выявить неполадки в организме на ранней стадии могут ежегодные бесплатные обследования в государственных больницах и поликлиниках.